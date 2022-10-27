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В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай - РИА Новости, 27.10.2022
В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
США намерены одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T00:54
2022-10-27T00:54
2022-10-27T00:54
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США намерены одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Это стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, Соединенные Штаты могут выиграть. Это также представляет конкретные угрозы и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым мы готовы", - сказал он на брифинге.Кирби добавил, что США верят в наличие общих интересов с Китаем, по которым страны могут сотрудничать, включая вопросы изменения климата.В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре договорились совместно реагировать на вызовы со стороны Китая.
https://ria.ru/20221023/kitay-1826013616.html
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в мире, джон кирби, джо байден, риши сунак, китай, сша, великобритания, мид кнр
В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Риши Сунак, Китай, США, Великобритания, МИД КНР
В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
Кирби заявил, что США намерены победить Китай в рамках стратегической конкуренции