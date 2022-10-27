https://ria.ru/20221027/spravka-1827291911.html

Оформление медицинской справки для водителей: порядок, сроки, стоимость

Медицинская справка для водительского удостоверения 2022: как получить и срок действия

Оформление медицинской справки для водителей: порядок, сроки, стоимость

Медицинская справка необходима для получения или замены водительских прав, при открытии новых категорий и тому, кто лишен водительского удостоверения и хочет... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:04

2022-10-27T18:04

2022-10-27T18:04

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Медицинская справка необходима для получения или замены водительских прав, при открытии новых категорий и тому, кто лишен водительского удостоверения и хочет его вернуть. Сколько стоит оформление медсправки, где ее можно сделать, каких врачей надо пройти, срок ее действия - в материале РИА Новости.Водительская справкаОбязанность российских водителей проходить медицинскую комиссию закреплена в ст. 23 ФЗ "О безопасности дорожного движения". "В марте 2022 года изменился порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования для получения водительских прав, а также были скорректированы процесс выдачи и форма справки, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению авто", – комментирует Миляша Дорофеева, директор по правовым вопросам сети автосалонов Fresh Auto.Бланк справкиБланк медицинской справки (правильно называть “медицинское заключение”) предусмотрен Приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н. Выдается медицинской организацией, проводящей проверку. С 1 марта 2022 года бланк этой справки обновился. На нем в правом верхнем углу должно быть указано: "Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 года". Номер формы остался прежним – 003-В/у: добавились новые графы, в которых отмечается, если права получаются после лишения, и фиксируются проведенные при осмотре исследования.Для чего нужнаМедицинское исследование проводится для того, чтобы убедиться, что гражданину можно доверить управление источником повышенной опасности (автомобилем) и его здоровье не станет угрозой для жизни, здоровья и имущества окружающих. Медицинская справка по форме № 003-В/у нужна водителю или кандидату в водители для того, чтобы подтвердить отсутствие ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством.Кому нужнаМедицинское заключение по общему правилу требуется в случаях, связанных с получением, заменой или возвратом водительского удостоверения.Также, по словам адвоката Виталия Ревзина, справка необходима при значительном ухудшении состояния здоровья. Кроме того, документ требуется при работе водителем, когда специалист ежегодно проходит медицинский осмотр. Наконец, еще одна причина получения водительской справки – открытие новой категории в водительском удостоверении.Как получитьВодительские справки выдаются медицинскими учреждениями, которые имеют лицензию на водительский медицинский осмотр.Необходимые документыДля получения медзаключения потребуются паспорт или другой документ, подтверждающий личность, медицинская карта пациента по форме № 025/у и водительское удостоверение, если оно есть в наличии и справка нужна для его продления. Кроме того, специалисты могут запрашивать у мужчин военный билет.Для профессиональных водителей необходимо также предоставление медицинского заключения, выданного по результатам обязательного периодического медицинского осмотра (необходимо только водителям, работающим по найму или по профессии, которая связана с вредными условиями труда).Каких врачей нужно пройтиЧтобы получить медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством необходимо посетить таких врачей, как терапевт, офтальмолог, психиатр и нарколог. В случае если автомобилист хочет получить права категорий C, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb, будут необходимы еще консультации невролога и оториноларинголога.Основное изменение, по словам Миляши Дорофеевой, в процессе прохождения медосмотра – вероятность получить направление на дополнительные анализы в случае, если водителя лишили прав за нетрезвое вождение или при первичном осмотре выявлены признаки употребления психотропных веществ. Например, неадекватное поведение, сужение или расширение зрачков, отсутствие их реакции на свет, дрожь конечностей, следы от инъекций.По информации пресс-службы ГК Автодом, с 1 марта этого года во время медосмотра при возврате водительских прав после лишения, а также при выявлении трех признаков алкогольной или наркозависимости врач-нарколог направляет автомобилиста на дополнительные лабораторные анализы. Врач-невролог может отправить на электроэнцефалографию (тестирование на хроническое злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами) — если выявит симптомы определенных заболеваний.Место полученияПолучить справку можно в любых государственных или частных клиниках. Главное, чтобы больница имела необходимые лицензии. Однако прохождение нарколога и психиатра возможно только в государственных наркологических и психоневрологических диспансерах, причем исключительно по месту регистрации или пребывания гражданина. Поэтому желательно сразу обращаться к специалистам по месту постоянной, либо временной регистрации.Срок действия справкиВодительская справка является действительной на протяжении 12 месяцев с момента выдачи. Предъявить документ в ГИБДД можно до окончания указанного в нем срока, даже в последний день.Стоимость оформленияСтоимость получения водительской справки в 2022 году составляет от 2500 до 6500 рублей, в зависимости от того, в каком регионе и медицинском учреждении делается справка – государственном или частном. В коммерческих медицинских учреждениях она выше.Штрафы за отсутствие справкиПо словам Виталия Ревзина, в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД водитель не обязан возить с собой медицинскую справку. Действующим законодательством в области безопасности дорожного движения штраф за отсутствие справки не предусмотрен."Однако в некоторых случаях, если врачебная комиссия опасается, что состояние водителя может ухудшиться со временем, то делают специальную отметку в разделе 14 ВУ. В нем может указываться, что человеку при себе необходимо иметь водительскую справку. И если у водителя ее не будет, то за это грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей", – отмечает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.МВД предложило убрать медзаключение из пакета документов для допуска на водительские права. “В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России”, – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220214/medspravki-1772624249.html

https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20221005/prava-1821722423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, авто, гибдд мвд рф