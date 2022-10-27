https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827302378.html

Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине

Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине

Главная цель спецоперации на Украине — помощь населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:24

2022-10-27T18:24

2022-10-27T20:11

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная цель спецоперации на Украине — помощь населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом он не стал раскрывать военных планов, которые разработали для дальнейшего освобождения региона."А что конкретно планирует генеральный штаб — я знаю, конечно, что. Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать", — добавил президент.Он отметил, что именно госпереворот в Киеве в 2014 году привел "к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию". Президент указал, что Киев готовился к новым боевым действиям против республик Донбасса. Именно из-за этого России пришлось начать спецоперацию.Кроме того, Украина продолжала сооружать военную инфраструктуру."Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. <...> Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери", — рассказал президент.Российский лидер пояснил, что киевские власти планировали создать укрепления не только на Донбассе, а по всей бывшей советской республике.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221025/operatsiya-1826598126.html

https://ria.ru/20221027/tank-1827182837.html

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, безопасность, ситуация в днр и лнр