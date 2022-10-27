https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827302378.html
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине
Главная цель спецоперации на Украине — помощь населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:24
2022-10-27T18:24
2022-10-27T20:11
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная цель спецоперации на Украине — помощь населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом он не стал раскрывать военных планов, которые разработали для дальнейшего освобождения региона."А что конкретно планирует генеральный штаб — я знаю, конечно, что. Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать", — добавил президент.Он отметил, что именно госпереворот в Киеве в 2014 году привел "к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию". Президент указал, что Киев готовился к новым боевым действиям против республик Донбасса. Именно из-за этого России пришлось начать спецоперацию.Кроме того, Украина продолжала сооружать военную инфраструктуру."Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. <...> Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери", — рассказал президент.Российский лидер пояснил, что киевские власти планировали создать укрепления не только на Донбассе, а по всей бывшей советской республике.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221025/operatsiya-1826598126.html
https://ria.ru/20221027/tank-1827182837.html
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации
2022-10-27T18:24
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:24 27.10.2022 (обновлено: 20:11 27.10.2022)
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине
Путин назвал помощь жителям Донбасса главной целью специальной военной операции на Украине
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная цель спецоперации на Украине — помощь населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"План был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим", — сказал Путин.
При этом он не стал раскрывать военных планов, которые разработали для дальнейшего освобождения региона.
"А что конкретно планирует генеральный штаб — я знаю, конечно, что. Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать", — добавил президент.
Он отметил, что именно госпереворот в Киеве
в 2014 году привел "к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию".
Президент указал, что Киев готовился к новым боевым действиям против республик Донбасса. Именно из-за этого России пришлось начать спецоперацию.
Кроме того, Украина продолжала сооружать военную инфраструктуру.
"Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. <...> Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери", — рассказал президент.
Российский лидер пояснил, что киевские власти планировали создать укрепления не только на Донбассе, а по всей бывшей советской республике.
"А в условиях, если бы еще несколько лет на Украине создавали укрепрайоны и проводили учения, накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, и сейчас нет, никогда не было – была бы абсолютно другая ситуация для России. Даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции", — указал Путин.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.