https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827294811.html

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:08

2022-10-27T18:08

2022-10-27T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине.Путин отметил, что в СВО есть и "экономические потери", а есть и "огромные приобретения"."То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете - я хочу это подчеркнуть - идет на пользу России и ее будущему", - добавил глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донбасс

украина

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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, донбасс, украина