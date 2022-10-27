18:08 27.10.2022 (обновлено: 18:24 27.10.2022)
Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции
Путин заявил, что все время думает о потерях в специальной военной операции на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции России на Украине.
"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что в СВО есть и "экономические потери", а есть и "огромные приобретения".
"То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете - я хочу это подчеркнуть - идет на пользу России и ее будущему", - добавил глава государства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.