https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827181428.html

ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР

ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2022

ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР

Вооруженными силами РФ в Луганской области за сутки уничтожено около 120 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:56

2022-10-27T13:56

2022-10-27T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженными силами РФ в Луганской области за сутки уничтожено около 120 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.

россия

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины