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ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР
ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2022
ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР
Вооруженными силами РФ в Луганской области за сутки уничтожено около 120 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:56
2022-10-27T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженными силами РФ в Луганской области за сутки уничтожено около 120 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
россия
луганская народная республика
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безопасность, россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:56 27.10.2022 (обновлено: 15:15 27.10.2022)
 
ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР

Минобороны России: ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой в ЛНР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Вооруженными силами РФ в Луганской области за сутки уничтожено около 120 украинских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
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