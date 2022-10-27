Рейтинг@Mail.ru
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221027/spasenie-1827266176.html
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета - РИА Новости, 27.10.2022
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета
Пассажиру, которому стало плохо на борту самолёта, летевшего из Владивостока в Москву, оказали необходимую помощь, пилотам не пришлось совершать вынужденную... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:21
2022-10-27T20:51
происшествия
владивосток
приморский край
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827360390_0:101:1064:700_1920x0_80_0_0_848470823cd9db3fb89baae386a5be71.png
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Пассажиру, которому стало плохо на борту самолёта, летевшего из Владивостока в Москву, оказали необходимую помощь, пилотам не пришлось совершать вынужденную посадку, сообщил РИА Новости ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Валентин Шуматов.Как уточнил собеседник, на борту самолёта Владивосток - Москва одному из пассажиров стало плохо примерно через час после вылета. Пилоты попросили врачей, находящихся в самолете, оказать помощь. На призыв откликнулись ректор и команда студентов под руководством ещё одного профессора медвуза Владивостока."Пассажир был бледный, в холодном поту, давление низкое, пульс слабый, плохо прощупывался... Приняли ряд необходимых неотложных мер, чтобы стабилизировать состояние всеми средствами, которые есть на борту и, конечно, знаниями. До конца полёта (оставалось лететь около восьми часов - ред.) наши студенты за пациентом наблюдали, что позволило пилотам продолжить рейс и не производить экстренную посадку", - сказал Шуматов, добавив, что без помощи "жизнь пациента была под угрозой".По словам ректора, пассажиру помогали "лучшие студенты". "Ребята - наша команда - летели с профессором Нелли Григорьевной Приходченко в Краснодар, в Кубанский медуниверситет. Они примут участие в профессиональной олимпиаде", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220511/rebenok-1787968855.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827360390_0:0:1064:798_1920x0_80_0_0_a0f80cb6f3958b4e1f45d5a4bdf8913a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Туризм, Новости - Туризм
17:21 27.10.2022 (обновлено: 20:51 27.10.2022)
 
Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета

Ректор Тихоокеанского медуниверситета Шуматов со студентами спас пассажира в самолете

© Фото : Тихоокеанский Медицинский Минздрава РоссииРектор ТГМУ Борисович Шуматов, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и студенты Тихоокеанского Медицинского Минздрава России
Ректор ТГМУ Борисович Шуматов, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и студенты Тихоокеанского Медицинского Минздрава России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Тихоокеанский Медицинский Минздрава России
Ректор ТГМУ Борисович Шуматов, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и студенты Тихоокеанского Медицинского Минздрава России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Пассажиру, которому стало плохо на борту самолёта, летевшего из Владивостока в Москву, оказали необходимую помощь, пилотам не пришлось совершать вынужденную посадку, сообщил РИА Новости ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Валентин Шуматов.
Как уточнил собеседник, на борту самолёта Владивосток - Москва одному из пассажиров стало плохо примерно через час после вылета. Пилоты попросили врачей, находящихся в самолете, оказать помощь. На призыв откликнулись ректор и команда студентов под руководством ещё одного профессора медвуза Владивостока.
"Пассажир был бледный, в холодном поту, давление низкое, пульс слабый, плохо прощупывался... Приняли ряд необходимых неотложных мер, чтобы стабилизировать состояние всеми средствами, которые есть на борту и, конечно, знаниями. До конца полёта (оставалось лететь около восьми часов - ред.) наши студенты за пациентом наблюдали, что позволило пилотам продолжить рейс и не производить экстренную посадку", - сказал Шуматов, добавив, что без помощи "жизнь пациента была под угрозой".
По словам ректора, пассажиру помогали "лучшие студенты". "Ребята - наша команда - летели с профессором Нелли Григорьевной Приходченко в Краснодар, в Кубанский медуниверситет. Они примут участие в профессиональной олимпиаде", - сказал собеседник агентства.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 17:40
В калининградском аэропорту спасли ребенка, у которого началась асфиксия
 
ТуризмПроисшествияВладивостокПриморский крайНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала