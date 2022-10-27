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Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета

Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета - РИА Новости, 27.10.2022

Ректор медицинского вуза и его студенты спасли пассажира на борту самолета

Пассажиру, которому стало плохо на борту самолёта, летевшего из Владивостока в Москву, оказали необходимую помощь, пилотам не пришлось совершать вынужденную... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:21

2022-10-27T17:21

2022-10-27T20:51

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Пассажиру, которому стало плохо на борту самолёта, летевшего из Владивостока в Москву, оказали необходимую помощь, пилотам не пришлось совершать вынужденную посадку, сообщил РИА Новости ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Валентин Шуматов.Как уточнил собеседник, на борту самолёта Владивосток - Москва одному из пассажиров стало плохо примерно через час после вылета. Пилоты попросили врачей, находящихся в самолете, оказать помощь. На призыв откликнулись ректор и команда студентов под руководством ещё одного профессора медвуза Владивостока."Пассажир был бледный, в холодном поту, давление низкое, пульс слабый, плохо прощупывался... Приняли ряд необходимых неотложных мер, чтобы стабилизировать состояние всеми средствами, которые есть на борту и, конечно, знаниями. До конца полёта (оставалось лететь около восьми часов - ред.) наши студенты за пациентом наблюдали, что позволило пилотам продолжить рейс и не производить экстренную посадку", - сказал Шуматов, добавив, что без помощи "жизнь пациента была под угрозой".По словам ректора, пассажиру помогали "лучшие студенты". "Ребята - наша команда - летели с профессором Нелли Григорьевной Приходченко в Краснодар, в Кубанский медуниверситет. Они примут участие в профессиональной олимпиаде", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220511/rebenok-1787968855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владивосток, приморский край, новости - туризм