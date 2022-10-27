https://ria.ru/20221027/soyuzmultfilm-1827167047.html
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса - РИА Новости, 27.10.2022
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса
Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:44
2022-10-27T13:44
2022-10-27T13:44
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юлиана слащева
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дубай
союзмультфильм
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ, сообщает пресс-служба студии."Финальное мероприятие конкурса прошло 26 октября в Театре цифрового искусства в Дубае — иммерсивное шоу, которое с помощью технологий виртуальной реальности позволило зрителям погрузиться в мир детских рисунков, присланных на конкурс", — говорится в сообщении.В мультфильме рассказывается о зебре с необычной раскраской, которая несмотря на внешние отличия, заводит себе верных друзей. Каждый эпизод создается в сотрудничестве с детскими психологами.Как отмечает председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, посыл мультсериала отвечает ценностям выставки. "Зебра в клеточку" говорит о "единстве непохожих", о том, как важно любить себя, свои индивидуальные особенности и принимать других, уметь договариваться, сотрудничать, дружить. И эта мысль как нельзя лучше созвучна идеям, которые транслирует творческий конкурс.Мультфильм уже был отмечен на интернациональном уровне в ходе шоукейса самых перспективных проектов на MIPTV в 2020 году. Также он победил в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" XXVI Открытого Российский фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году.
https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлиана слащева, оаэ, дубай, союзмультфильм, дети, психологи
Культура, Новости культуры, Юлиана Слащева, ОАЭ, Дубай, Союзмультфильм, Дети, психологи
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса "Дети мира"
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ, сообщает пресс-служба студии.
"Финальное мероприятие конкурса прошло 26 октября в Театре цифрового искусства в Дубае — иммерсивное шоу, которое с помощью технологий виртуальной реальности позволило зрителям погрузиться в мир детских рисунков, присланных на конкурс", — говорится в сообщении.
В мультфильме рассказывается о зебре с необычной раскраской, которая несмотря на внешние отличия, заводит себе верных друзей. Каждый эпизод создается в сотрудничестве с детскими психологами.
Как отмечает председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, посыл мультсериала отвечает ценностям выставки. "Зебра в клеточку" говорит о "единстве непохожих", о том, как важно любить себя, свои индивидуальные особенности и принимать других, уметь договариваться, сотрудничать, дружить. И эта мысль как нельзя лучше созвучна идеям, которые транслирует творческий конкурс.
Мультфильм уже был отмечен на интернациональном уровне в ходе шоукейса самых перспективных проектов на MIPTV в 2020 году. Также он победил в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" XXVI Открытого Российский фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году.