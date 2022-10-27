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Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221027/soyuzmultfilm-1827167047.html
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса - РИА Новости, 27.10.2022
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса
Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:44
2022-10-27T13:44
культура
новости культуры
юлиана слащева
оаэ
дубай
союзмультфильм
дети
психологи
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ, сообщает пресс-служба студии."Финальное мероприятие конкурса прошло 26 октября в Театре цифрового искусства в Дубае — иммерсивное шоу, которое с помощью технологий виртуальной реальности позволило зрителям погрузиться в мир детских рисунков, присланных на конкурс", — говорится в сообщении.В мультфильме рассказывается о зебре с необычной раскраской, которая несмотря на внешние отличия, заводит себе верных друзей. Каждый эпизод создается в сотрудничестве с детскими психологами.Как отмечает председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, посыл мультсериала отвечает ценностям выставки. "Зебра в клеточку" говорит о "единстве непохожих", о том, как важно любить себя, свои индивидуальные особенности и принимать других, уметь договариваться, сотрудничать, дружить. И эта мысль как нельзя лучше созвучна идеям, которые транслирует творческий конкурс.Мультфильм уже был отмечен на интернациональном уровне в ходе шоукейса самых перспективных проектов на MIPTV в 2020 году. Также он победил в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" XXVI Открытого Российский фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году.
https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html
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новости культуры, юлиана слащева, оаэ, дубай, союзмультфильм, дети, психологи
Культура, Новости культуры, Юлиана Слащева, ОАЭ, Дубай, Союзмультфильм, Дети, психологи
13:44 27.10.2022
 
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса

Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса "Дети мира"

© Фото : СоюзмультфильмМультфильм "Зебра в клеточку"
Мультфильм Зебра в клеточку - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Союзмультфильм
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ, сообщает пресс-служба студии.
"Финальное мероприятие конкурса прошло 26 октября в Театре цифрового искусства в Дубае — иммерсивное шоу, которое с помощью технологий виртуальной реальности позволило зрителям погрузиться в мир детских рисунков, присланных на конкурс", — говорится в сообщении.
В мультфильме рассказывается о зебре с необычной раскраской, которая несмотря на внешние отличия, заводит себе верных друзей. Каждый эпизод создается в сотрудничестве с детскими психологами.
Как отмечает председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, посыл мультсериала отвечает ценностям выставки. "Зебра в клеточку" говорит о "единстве непохожих", о том, как важно любить себя, свои индивидуальные особенности и принимать других, уметь договариваться, сотрудничать, дружить. И эта мысль как нельзя лучше созвучна идеям, которые транслирует творческий конкурс.
Мультфильм уже был отмечен на интернациональном уровне в ходе шоукейса самых перспективных проектов на MIPTV в 2020 году. Также он победил в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" XXVI Открытого Российский фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году.
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