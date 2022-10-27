https://ria.ru/20221027/soyuzmultfilm-1827167047.html

Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса

Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса - РИА Новости, 27.10.2022

Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса

Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:44

2022-10-27T13:44

2022-10-27T13:44

культура

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юлиана слащева

оаэ

дубай

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дети

психологи

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная героиня мультсериала "Зебра в клеточку" от киностудии "Союзмультфильм" стала символом международной выставки детского рисунка "Дети мира" в ОАЭ, сообщает пресс-служба студии."Финальное мероприятие конкурса прошло 26 октября в Театре цифрового искусства в Дубае — иммерсивное шоу, которое с помощью технологий виртуальной реальности позволило зрителям погрузиться в мир детских рисунков, присланных на конкурс", — говорится в сообщении.В мультфильме рассказывается о зебре с необычной раскраской, которая несмотря на внешние отличия, заводит себе верных друзей. Каждый эпизод создается в сотрудничестве с детскими психологами.Как отмечает председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, посыл мультсериала отвечает ценностям выставки. "Зебра в клеточку" говорит о "единстве непохожих", о том, как важно любить себя, свои индивидуальные особенности и принимать других, уметь договариваться, сотрудничать, дружить. И эта мысль как нельзя лучше созвучна идеям, которые транслирует творческий конкурс.Мультфильм уже был отмечен на интернациональном уровне в ходе шоукейса самых перспективных проектов на MIPTV в 2020 году. Также он победил в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" XXVI Открытого Российский фестиваля анимационного кино в Суздале в 2021 году.

https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлиана слащева, оаэ, дубай, союзмультфильм, дети, психологи