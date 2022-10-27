https://ria.ru/20221027/solzhenitsyn-1827282294.html

Путин процитировал речь Солженицына об "ослеплении превосходства" Запада

Путин процитировал речь Солженицына об "ослеплении превосходства" Запада - РИА Новости, 27.10.2022

Путин процитировал речь Солженицына об "ослеплении превосходства" Запада

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", процитировал гарвардскую речь Александра Солженицына об "ослеплении превосходства"... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:48

2022-10-27T17:48

2022-10-27T17:48

общество

россия

александр солженицын

владимир путин

нато

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", процитировал гарвардскую речь Александра Солженицына об "ослеплении превосходства" Запада, заметив, что за полвека ничего не изменилось."Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата, "длящееся ослепление превосходства". Вот это все и происходит до сих пор", - сказал президент во время выступления.Путин продолжил цитировать Солженицына. "Которое, и дальше цитата, "поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем". 78-й год. Да ничего не поменялось", - добавил он.Президент добавил, что за прошедшие почти полвека это ослепление - "откровенно расистское и неоколониальное" - приобрело просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир.

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Кирилл Волков

общество, россия, александр солженицын, владимир путин, нато