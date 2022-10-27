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Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 27.10.2022
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Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения солдат ВСУ
Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 27.10.2022
Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения солдат ВСУ
Австралия направит 70 военных в Великобританию в январе 2023 года для обучения украинских солдат, подтвердил в четверг вице-премьер австралийского... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:13
2022-10-27T10:34
в мире
украина
австралия
россия
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Австралия направит 70 военных в Великобританию в январе 2023 года для обучения украинских солдат, подтвердил в четверг вице-премьер австралийского правительства, министр обороны Ричард Марлз."Они будут базироваться в Соединенном королевстве. Так что мы обещали, что личный состав из 70 человек отправится в Соединенное королевство с января будущего года. И это чтобы участвовать по инициативе Соединенного королевства в предоставлении обучения украинских военнослужащих мужчин и женщин", - заявил Марлз в интервью SkyNews.По его словам, речь идет о направлении австралийских военных только в Великобританию.Отвечая на вопрос, кто именно будет направлен для обучения украинских солдат, Марлз сообщил, что сейчас процесс отбора "оттачивается до совершенства".Австралия является самым крупным спонсором в поддержке Украины среди стран, не входящих в НАТО. Как напомнил Марлз, австралийские власти оказали военную помощь украинцам на 655 миллионов австралийских долларов (около 425 миллионов долларов США).Министр обороны Австралии также подтвердил в интервью SkyNews, что на Украину будут отправлены около 30 бронетранспортеров Bushmaster, и таким образом всего число поставленных украинцам бронемашин достигнет 90 единиц.Как сообщалось ранее, Австралия предоставила Украине также шесть гаубиц M777 и боеприпасы для них, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое вооружение.В федеральном бюджете, опубликованном Австралией на этой неделе, предусмотрено потратить более 200 миллионов австралийских долларов (около 130 миллионов долларов США) на дополнительную помощь Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221027/edinstvo-1827079191.html
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в мире, украина, австралия, россия, великобритания, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Австралия, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины
10:13 27.10.2022 (обновлено: 10:34 27.10.2022)
 
Австралия направит в Великобританию 70 военных для обучения солдат ВСУ

Глава Минобороны Марлз: Австралия направит в Британию 70 военных для обучения солдат ВСУ

© Фото : Australian Department of Defence Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет
Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Australian Department of Defence
Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Австралия направит 70 военных в Великобританию в январе 2023 года для обучения украинских солдат, подтвердил в четверг вице-премьер австралийского правительства, министр обороны Ричард Марлз.
"Они будут базироваться в Соединенном королевстве. Так что мы обещали, что личный состав из 70 человек отправится в Соединенное королевство с января будущего года. И это чтобы участвовать по инициативе Соединенного королевства в предоставлении обучения украинских военнослужащих мужчин и женщин", - заявил Марлз в интервью SkyNews.
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По его словам, речь идет о направлении австралийских военных только в Великобританию.
Отвечая на вопрос, кто именно будет направлен для обучения украинских солдат, Марлз сообщил, что сейчас процесс отбора "оттачивается до совершенства".
Австралия является самым крупным спонсором в поддержке Украины среди стран, не входящих в НАТО. Как напомнил Марлз, австралийские власти оказали военную помощь украинцам на 655 миллионов австралийских долларов (около 425 миллионов долларов США).
Министр обороны Австралии также подтвердил в интервью SkyNews, что на Украину будут отправлены около 30 бронетранспортеров Bushmaster, и таким образом всего число поставленных украинцам бронемашин достигнет 90 единиц.
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В федеральном бюджете, опубликованном Австралией на этой неделе, предусмотрено потратить более 200 миллионов австралийских долларов (около 130 миллионов долларов США) на дополнительную помощь Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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