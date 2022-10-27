https://ria.ru/20221027/sochi-1827151305.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.10.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 28 октября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:30

2022-10-27T12:30

2022-10-27T12:42

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 28 октября, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В среду в ведомстве предупреждали о грозовых дождях и сильном ветре в Сочи."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" - ред.) в период 10.30-11.30 и до конца суток 27 октября, а также ночью и утром 28 октября 2022 года на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Как предупредили спасатели, если смерч выйдет на сушу, необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, выемке или впадине. Для этого нужно лечь, плотно прижавшись к земле, рассказали в ведомстве. Сейчас на территории Сочи установилась дождливая погода, температура воздуха составляет плюс 15 градусов.

https://ria.ru/20221027/bassein-1827142599.html

https://ria.ru/20221025/turisty-1826752622.html

сочи

россия

краснодарский край

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сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)