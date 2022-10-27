https://ria.ru/20221027/sobchak-1827346773.html

Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак

Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак - РИА Новости, 27.10.2022

Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак

Фотография израильского паспорта Ксении Собчак, покинувшей Россию, была опубликована на telegram-канале телеведущей Тины Канделаки. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:57

2022-10-27T19:57

2022-10-27T19:57

ксения собчак

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Фотография израильского паспорта Ксении Собчак, покинувшей Россию, была опубликована на telegram-канале телеведущей Тины Канделаки.На фотографии, представленной Канделаки, указано, что Собчак получила паспорт 20 сентября 2022 года, а статус эмигранта — 28 марта 2022 года.Канделаки также обвинила Собчак во лжи об отсутствии иностранного гражданства, напомнив, что ранее она отрицала наличие у себя этого документа.Накануне источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827172313.html

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