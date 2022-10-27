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Источник не исключил проверки Собчак из-за израильского паспорта - РИА Новости, 27.10.2022
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Источник не исключил проверки Собчак из-за израильского паспорта
Источник не исключил проверки Собчак из-за израильского паспорта - РИА Новости, 27.10.2022
Источник не исключил проверки Собчак из-за израильского паспорта
Правоохранительные органы в России могут начать доследственную проверку в отношении Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу о... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:28
2022-10-27T13:28
ксения собчак
происшествия
россия
израиль
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы в России могут начать доследственную проверку в отношении Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу о наличии израильского паспорта, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля. Из России блогер спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве."Да, в отношении Собчак может быть начата доследственная проверка, а если будет установлен факт преступления, то ее может ждать уголовная ответственность", - сказал собеседник агентства. Если окажется, что Собчак скрывала второе гражданство, ей грозит уголовная ответственность по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства). Максимальное наказание по статье - обязательные работы до 400 часов.Еще в начале апреля издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Собчак вместе с сыном получили гражданство Израиля. Сама Собчак тогда прокомментировала эти сообщения, опубликовав видео из Подмосковья и заявив, что "место жительства не меняла".Накануне источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827121394.html
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html
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ксения собчак, происшествия, россия, израиль
Ксения Собчак, Происшествия, Россия, Израиль
13:28 27.10.2022
 
Источник не исключил проверки Собчак из-за израильского паспорта

Источник не исключил проверки Собчак из-за того, что она не уведомила о паспорте Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы в России могут начать доследственную проверку в отношении Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу о наличии израильского паспорта, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля. Из России блогер спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 11:16
Посольство Израиля отказалось комментировать сообщения о гражданстве Собчак
"Да, в отношении Собчак может быть начата доследственная проверка, а если будет установлен факт преступления, то ее может ждать уголовная ответственность", - сказал собеседник агентства. Если окажется, что Собчак скрывала второе гражданство, ей грозит уголовная ответственность по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства). Максимальное наказание по статье - обязательные работы до 400 часов.
Еще в начале апреля издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Собчак вместе с сыном получили гражданство Израиля. Сама Собчак тогда прокомментировала эти сообщения, опубликовав видео из Подмосковья и заявив, что "место жительства не меняла".
Накануне источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Официальным подтверждением того, что уголовное дело возбуждено и в отношении Собчак, РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде ее имя не звучало.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 08:00
Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты
 
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