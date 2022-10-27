https://ria.ru/20221027/sobchak-1827156408.html

Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список

Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список - РИА Новости, 27.10.2022

Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список

Блогер Ксения Собчак, которая въехала в Литву по израильскому паспорту, может быть включена в литовский "чёрный список", заявил глава МИД Литвы Габриелюс... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:41

2022-10-27T12:41

2022-10-27T12:41

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ксения собчак

сергей чемезов

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, которая въехала в Литву по израильскому паспорту, может быть включена в литовский "чёрный список", заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис."По нашим сведениям, информация, которую удалось собрать со вчерашнего вечера, (свидетельствует) что госпожа Собчак пересекла границу, предъявив паспорт Израиля. Действующий, принадлежащий ей паспорт Израиля, который означает, что у нее есть гражданство Израиля", - сказал он. Его слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение).По словам главы МИД Литвы, "такие лица имеют право пересекать границу Евросоюза, соответственно, имеют право и в установленном нашим правительством порядке пересекать границу Литвы и находиться на территории ЕС до 90 дней"."Порядка она не нарушила, погранохрана выполнила все в соответствии с действующим порядком", - отметил он.Ландсбергис сообщил, что МИД Литвы поддерживает связь с другими ведомствами по этой теме."Сегодня был важный комментарий директора департамента госбезопасности об оценке возможной угрозы, что департамент эту угрозу оценил, на этом этапе ее не видит, а если она возникнет, оценка будет произведена вновь", - сказал он.Глава МИД Литвы также сообщил, что Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. "Иными словами, четких предпосылок, которые имели бы правовое обоснование (для включения Собчак в "черный список" - ред.) пока не было, но это не значит, что они не могут появиться", - сказал Ландсбергис.Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак . Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827121394.html

https://ria.ru/20221026/arest-1827046704.html

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827032672.html

https://ria.ru/20221026/sud-1827039509.html

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в мире, ксения собчак, сергей чемезов, израиль, литва, евросоюз, ростех, великобритания