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Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список - РИА Новости, 27.10.2022
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Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список
Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список - РИА Новости, 27.10.2022
Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список
Блогер Ксения Собчак, которая въехала в Литву по израильскому паспорту, может быть включена в литовский "чёрный список", заявил глава МИД Литвы Габриелюс... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:41
2022-10-27T12:41
в мире
ксения собчак
сергей чемезов
израиль
литва
евросоюз
ростех
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, которая въехала в Литву по израильскому паспорту, может быть включена в литовский "чёрный список", заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис."По нашим сведениям, информация, которую удалось собрать со вчерашнего вечера, (свидетельствует) что госпожа Собчак пересекла границу, предъявив паспорт Израиля. Действующий, принадлежащий ей паспорт Израиля, который означает, что у нее есть гражданство Израиля", - сказал он. Его слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение).По словам главы МИД Литвы, "такие лица имеют право пересекать границу Евросоюза, соответственно, имеют право и в установленном нашим правительством порядке пересекать границу Литвы и находиться на территории ЕС до 90 дней"."Порядка она не нарушила, погранохрана выполнила все в соответствии с действующим порядком", - отметил он.Ландсбергис сообщил, что МИД Литвы поддерживает связь с другими ведомствами по этой теме."Сегодня был важный комментарий директора департамента госбезопасности об оценке возможной угрозы, что департамент эту угрозу оценил, на этом этапе ее не видит, а если она возникнет, оценка будет произведена вновь", - сказал он.Глава МИД Литвы также сообщил, что Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. "Иными словами, четких предпосылок, которые имели бы правовое обоснование (для включения Собчак в "черный список" - ред.) пока не было, но это не значит, что они не могут появиться", - сказал Ландсбергис.Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак . Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827121394.html
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в мире, ксения собчак, сергей чемезов, израиль, литва, евросоюз, ростех, великобритания
В мире, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Израиль, Литва, Евросоюз, Ростех, Великобритания
12:41 27.10.2022
 
Глава МИД Литвы допустил, что Собчак могут внести в черный список

Глава МИД Литвы Ландсбергис не исключил, что Собчак могут внести в черный список

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, которая въехала в Литву по израильскому паспорту, может быть включена в литовский "чёрный список", заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"По нашим сведениям, информация, которую удалось собрать со вчерашнего вечера, (свидетельствует) что госпожа Собчак пересекла границу, предъявив паспорт Израиля. Действующий, принадлежащий ей паспорт Израиля, который означает, что у нее есть гражданство Израиля", - сказал он. Его слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 11:16
Посольство Израиля отказалось комментировать сообщения о гражданстве Собчак
По словам главы МИД Литвы, "такие лица имеют право пересекать границу Евросоюза, соответственно, имеют право и в установленном нашим правительством порядке пересекать границу Литвы и находиться на территории ЕС до 90 дней".
"Порядка она не нарушила, погранохрана выполнила все в соответствии с действующим порядком", - отметил он.
Ландсбергис сообщил, что МИД Литвы поддерживает связь с другими ведомствами по этой теме.
"Сегодня был важный комментарий директора департамента госбезопасности об оценке возможной угрозы, что департамент эту угрозу оценил, на этом этапе ее не видит, а если она возникнет, оценка будет произведена вновь", - сказал он.
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест
Глава МИД Литвы также сообщил, что Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. "Иными словами, четких предпосылок, которые имели бы правовое обоснование (для включения Собчак в "черный список" - ред.) пока не было, но это не значит, что они не могут появиться", - сказал Ландсбергис.
Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак . Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.
Закрытый офис Собчак в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Соседи Собчак заявили, что уже полгода не видели ее в московском офисе
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.
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В миреКсения СобчакСергей ЧемезовИзраильЛитваЕвросоюзРостехВеликобритания
 
 
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