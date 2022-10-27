https://ria.ru/20221027/snayper-1827104672.html
Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки
Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки - РИА Новости, 27.10.2022
Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки
Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал РИА Новости, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую БМП-2. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:24
2022-10-27T10:24
2022-10-27T11:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
бмп-2
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ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал РИА Новости, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую БМП-2.Среди задач разведчиков-снайперов, задействованных в спецоперации, Рубик назвал добычу информации, вылазки и непосредственно поражение противника. По его словам, на выявление слабых мест украинских подразделений уходит довольно много времени — от двух до трех недель. При этом противник иногда выявляет разведчиков и отвечает крайне жестко."Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем — минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить", — рассказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ
Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ
2022-10-27T10:24
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, бмп-2, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, БМП-2
10:24 27.10.2022 (обновлено: 11:17 27.10.2022)
Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки
Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил БМП ВСУ из крупнокалиберной винтовки
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал РИА Новости, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую БМП-2.
"Боевая машина пехоты вторая (БМП-2. — Прим. ред.) выехала, начала работать по нашей группе, которая собственно наступала, благодаря крупнокалиберной винтовке смогли ее "отработать" — заклинили ей башню, она укатилась. Больше она на этом направлении не показывалась", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.
Среди задач разведчиков-снайперов, задействованных в спецоперации, Рубик назвал добычу информации, вылазки и непосредственно поражение противника. По его словам, на выявление слабых мест украинских подразделений уходит довольно много времени — от двух до трех недель. При этом противник иногда выявляет разведчиков и отвечает крайне жестко.
"Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем — минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить", — рассказал он.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.