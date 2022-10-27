https://ria.ru/20221027/snayper-1827104672.html

Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки

Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки - РИА Новости, 27.10.2022

Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки

Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал РИА Новости, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую БМП-2. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:24

2022-10-27T10:24

2022-10-27T11:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

бмп-2

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ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал РИА Новости, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую БМП-2.Среди задач разведчиков-снайперов, задействованных в спецоперации, Рубик назвал добычу информации, вылазки и непосредственно поражение противника. По его словам, на выявление слабых мест украинских подразделений уходит довольно много времени — от двух до трех недель. При этом противник иногда выявляет разведчиков и отвечает крайне жестко."Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем — минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить", — рассказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ 2022-10-27T10:24 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, бмп-2, видео