https://ria.ru/20221027/sk-1827362449.html
СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона
СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона - РИА Новости, 27.10.2022
СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона
Кубанскими следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении женщины, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего двухмесячного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:57
2022-10-27T20:57
2022-10-27T20:57
происшествия
жилье
краснодарский край
россия
туапсинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Кубанскими следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении женщины, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего двухмесячного сына, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что кубанские полицейские работают с женщиной, которая, как следует из распространившегося в сети видео, стоя на балконе многоэтажки и, перегнувшись за перила, держала дитя за руку и ногу. Согласно кадрам того же видео, рядом стояла старшая дочь и пыталась как-то помешать матери, но та уводила младенца в сторону."Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство двухмесячного сына (части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ)", -говорится в сообщении.По данным СК, установлено, что женщина с супругом и детьми проживает на седьмом этаже многоэтажки в селе Агой Туапсинского района. По данным следствия, в четверг женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома одна. Она, вышла на балкон, взяв младенца с собой и перевесила его через перила. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Именно соседи забрали у подозреваемой обоих детей и отвели к себе домой.По предварительным данным, женщина мать троих детей. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом: психоз, с подозрением на шизофрению. В настоящее время все дети находятся у бабушки. После проведения проверки женщину могут ограничить либо лишить родительских прав, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе расследования изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о ее госпитализации в лечебное учреждение. Также следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, добавляют в управлении.
https://realty.ria.ru/20221026/chp-1826987739.html
https://ria.ru/20221027/pokhischenie-1827360772.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, краснодарский край, россия, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Краснодарский край, Россия, Туапсинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона
СУ возбудил дело против женщины, свесившей с балкона на седьмом этаже двухмесячного сына
КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости.
Кубанскими следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении женщины, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего двухмесячного сына, сообщили
в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что кубанские полицейские работают с женщиной, которая, как следует из распространившегося в сети видео, стоя на балконе многоэтажки и, перегнувшись за перила, держала дитя за руку и ногу. Согласно кадрам того же видео, рядом стояла старшая дочь и пыталась как-то помешать матери, но та уводила младенца в сторону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство двухмесячного сына (части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ)", -говорится в сообщении.
По данным СК, установлено, что женщина с супругом и детьми проживает на седьмом этаже многоэтажки в селе Агой Туапсинского района
. По данным следствия, в четверг женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома одна. Она, вышла на балкон, взяв младенца с собой и перевесила его через перила. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Именно соседи забрали у подозреваемой обоих детей и отвели к себе домой.
По предварительным данным, женщина мать троих детей. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом: психоз, с подозрением на шизофрению. В настоящее время все дети находятся у бабушки. После проведения проверки женщину могут ограничить либо лишить родительских прав, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В ходе расследования изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о ее госпитализации в лечебное учреждение. Также следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, добавляют в управлении.