https://ria.ru/20221027/sk-1827362449.html

СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона

СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона - РИА Новости, 27.10.2022

СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона

Кубанскими следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении женщины, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего двухмесячного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:57

2022-10-27T20:57

2022-10-27T20:57

происшествия

жилье

краснодарский край

россия

туапсинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Кубанскими следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении женщины, которая свесила с балкона на седьмом этаже своего двухмесячного сына, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что кубанские полицейские работают с женщиной, которая, как следует из распространившегося в сети видео, стоя на балконе многоэтажки и, перегнувшись за перила, держала дитя за руку и ногу. Согласно кадрам того же видео, рядом стояла старшая дочь и пыталась как-то помешать матери, но та уводила младенца в сторону."Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство двухмесячного сына (части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ)", -говорится в сообщении.По данным СК, установлено, что женщина с супругом и детьми проживает на седьмом этаже многоэтажки в селе Агой Туапсинского района. По данным следствия, в четверг женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома одна. Она, вышла на балкон, взяв младенца с собой и перевесила его через перила. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Именно соседи забрали у подозреваемой обоих детей и отвели к себе домой.По предварительным данным, женщина мать троих детей. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом: психоз, с подозрением на шизофрению. В настоящее время все дети находятся у бабушки. После проведения проверки женщину могут ограничить либо лишить родительских прав, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе расследования изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о ее госпитализации в лечебное учреждение. Также следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, добавляют в управлении.

https://realty.ria.ru/20221026/chp-1826987739.html

https://ria.ru/20221027/pokhischenie-1827360772.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, краснодарский край, россия, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф)