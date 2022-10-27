Рейтинг@Mail.ru
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20221027/sistema-1827357978.html
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области - РИА Новости, 27.10.2022
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области
Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:36
2022-10-27T20:36
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
здоровье - общество
общество
пожилые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569797834_0:238:2000:1363_1920x0_80_0_0_5c04333f4275dfbb49de98a3bf6c8351.jpg
РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил губернатор Павел Малков.По информации пресс-службы правительства региона, область занимает второе место в России и ЦФО по количеству человек старше трудоспособного возраста. Треть населения – пенсионного возраста, 11% людей имеют инвалидность. В четверг состоялось совещание, на котором обсуждалось развитие системы долговременного ухода. В нем приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Губернатор отметил, что в следующем году планируется увеличить количество охваченных системой долговременного ухода на дому граждан в четыре раза. Сейчас в проекте задействовано свыше 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работают 76 новых социальных сервисов, включая службы сопровождения и помощников по уходу, отделения дневного пребывания и "сопровождаемого проживания", "школы родственного ухода", пункты проката средств реабилитации, число которых в следующем году также увеличится.Малков подчеркнул, что 30% граждан от числа охваченных долговременным уходом обслуживаются некоммерческими организациями, планируется увеличение этой доли до 50%. По предварительным оценкам, развитие системы позволит в следующем году создать около 3 тысяч дополнительных рабочих мест, 40% из них – в сельской местности. За счет развития НКО предполагается расширить сектор самозанятых граждан.
https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569797834_0:50:2000:1550_1920x0_80_0_0_7723bd535133010af6306ec4f5f15a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, павел малков, россия, здоровье - общество, общество, пожилые
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия, Здоровье - Общество, Общество, пожилые
20:36 27.10.2022
 

Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области

© Depositphotos.com / BarabasaПомощь пожилым людям
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Depositphotos.com / Barabasa
Помощь пожилым людям
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил губернатор Павел Малков.
По информации пресс-службы правительства региона, область занимает второе место в России и ЦФО по количеству человек старше трудоспособного возраста. Треть населения – пенсионного возраста, 11% людей имеют инвалидность. В четверг состоялось совещание, на котором обсуждалось развитие системы долговременного ухода. В нем приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Мы уже внедряем систему долговременного ухода в числе пилотных регионов страны. Охватили все муниципальные образования. Система эффективна и реально работает. Люди получают качественные социально-медицинские услуги по своим потребностям", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Губернатор отметил, что в следующем году планируется увеличить количество охваченных системой долговременного ухода на дому граждан в четыре раза. Сейчас в проекте задействовано свыше 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работают 76 новых социальных сервисов, включая службы сопровождения и помощников по уходу, отделения дневного пребывания и "сопровождаемого проживания", "школы родственного ухода", пункты проката средств реабилитации, число которых в следующем году также увеличится.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 14:33Рязанская область
В Рязанской области реализуют инвестпроект на шесть миллиардов рублей
Малков подчеркнул, что 30% граждан от числа охваченных долговременным уходом обслуживаются некоммерческими организациями, планируется увеличение этой доли до 50%. По предварительным оценкам, развитие системы позволит в следующем году создать около 3 тысяч дополнительных рабочих мест, 40% из них – в сельской местности. За счет развития НКО предполагается расширить сектор самозанятых граждан.
"Мы планируем совместно в следующем году в регионе существенно увеличить охват долговременным уходом пожилых граждан и инвалидов, которые в этом нуждаются. Если в текущем году в Рязанской области порядка 1100 получателей такого вида помощи, то к концу следующего года мы планируем обеспечить долговременным уходом на территории региона порядка 4500 человек", - приводятся в сообщении слова Баталиной.
 
Рязанская областьРязанская областьПавел МалковРоссияЗдоровье - ОбществоОбществопожилые
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала