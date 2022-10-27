https://ria.ru/20221027/sistema-1827357978.html

Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области

Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области - РИА Новости, 27.10.2022

Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области

Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:36

2022-10-27T20:36

2022-10-27T20:36

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РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил губернатор Павел Малков.По информации пресс-службы правительства региона, область занимает второе место в России и ЦФО по количеству человек старше трудоспособного возраста. Треть населения – пенсионного возраста, 11% людей имеют инвалидность. В четверг состоялось совещание, на котором обсуждалось развитие системы долговременного ухода. В нем приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Губернатор отметил, что в следующем году планируется увеличить количество охваченных системой долговременного ухода на дому граждан в четыре раза. Сейчас в проекте задействовано свыше 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работают 76 новых социальных сервисов, включая службы сопровождения и помощников по уходу, отделения дневного пребывания и "сопровождаемого проживания", "школы родственного ухода", пункты проката средств реабилитации, число которых в следующем году также увеличится.Малков подчеркнул, что 30% граждан от числа охваченных долговременным уходом обслуживаются некоммерческими организациями, планируется увеличение этой доли до 50%. По предварительным оценкам, развитие системы позволит в следующем году создать около 3 тысяч дополнительных рабочих мест, 40% из них – в сельской местности. За счет развития НКО предполагается расширить сектор самозанятых граждан.

https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html

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Алёна Пава

рязанская область, павел малков, россия, здоровье - общество, общество, пожилые