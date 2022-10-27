https://ria.ru/20221027/sistema-1827357978.html
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области - РИА Новости, 27.10.2022
Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили в Рязанской области
Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:36
2022-10-27T20:36
2022-10-27T20:36
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
здоровье - общество
общество
пожилые
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РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил губернатор Павел Малков.По информации пресс-службы правительства региона, область занимает второе место в России и ЦФО по количеству человек старше трудоспособного возраста. Треть населения – пенсионного возраста, 11% людей имеют инвалидность. В четверг состоялось совещание, на котором обсуждалось развитие системы долговременного ухода. В нем приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Губернатор отметил, что в следующем году планируется увеличить количество охваченных системой долговременного ухода на дому граждан в четыре раза. Сейчас в проекте задействовано свыше 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работают 76 новых социальных сервисов, включая службы сопровождения и помощников по уходу, отделения дневного пребывания и "сопровождаемого проживания", "школы родственного ухода", пункты проката средств реабилитации, число которых в следующем году также увеличится.Малков подчеркнул, что 30% граждан от числа охваченных долговременным уходом обслуживаются некоммерческими организациями, планируется увеличение этой доли до 50%. По предварительным оценкам, развитие системы позволит в следующем году создать около 3 тысяч дополнительных рабочих мест, 40% из них – в сельской местности. За счет развития НКО предполагается расширить сектор самозанятых граждан.
https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рязанская область, павел малков, россия, здоровье - общество, общество, пожилые
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия, Здоровье - Общество, Общество, пожилые
РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил губернатор Павел Малков.
По информации пресс-службы правительства региона, область занимает второе место в России
и ЦФО по количеству человек старше трудоспособного возраста. Треть населения – пенсионного возраста, 11% людей имеют инвалидность. В четверг состоялось совещание, на котором обсуждалось развитие системы долговременного ухода. В нем приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина
.
"Мы уже внедряем систему долговременного ухода в числе пилотных регионов страны. Охватили все муниципальные образования. Система эффективна и реально работает. Люди получают качественные социально-медицинские услуги по своим потребностям", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Губернатор отметил, что в следующем году планируется увеличить количество охваченных системой долговременного ухода на дому граждан в четыре раза. Сейчас в проекте задействовано свыше 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работают 76 новых социальных сервисов, включая службы сопровождения и помощников по уходу, отделения дневного пребывания и "сопровождаемого проживания", "школы родственного ухода", пункты проката средств реабилитации, число которых в следующем году также увеличится.
Малков подчеркнул, что 30% граждан от числа охваченных долговременным уходом обслуживаются некоммерческими организациями, планируется увеличение этой доли до 50%. По предварительным оценкам, развитие системы позволит в следующем году создать около 3 тысяч дополнительных рабочих мест, 40% из них – в сельской местности. За счет развития НКО предполагается расширить сектор самозанятых граждан.
"Мы планируем совместно в следующем году в регионе существенно увеличить охват долговременным уходом пожилых граждан и инвалидов, которые в этом нуждаются. Если в текущем году в Рязанской области порядка 1100 получателей такого вида помощи, то к концу следующего года мы планируем обеспечить долговременным уходом на территории региона порядка 4500 человек", - приводятся в сообщении слова Баталиной.