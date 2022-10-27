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Израильские F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по окраине Дамаска - РИА Новости, 27.10.2022
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Израильские F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по окраине Дамаска
Израильские F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по окраине Дамаска - РИА Новости, 27.10.2022
Израильские F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по окраине Дамаска
Израильские истребители F-16 в ночь на четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, ранен один военный... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:39
2022-10-27T23:39
в мире
дамаск (город)
ввс израиля
f-16
сирия
алеппо
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израильские истребители F-16 в ночь на четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, ранен один военный САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."В период с 00.35 до 00.39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска. В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено четыре израильских ракеты. В результате ударов ВВС Израиля один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение", - сказал Егоров на брифинге.Он также сообщил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела террористами из района Мааррет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ убит один сирийский военнослужащий."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Егоров.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826755384.html
https://ria.ru/20220917/siriya-1817600826.html
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в мире, дамаск (город), ввс израиля, f-16, сирия, алеппо
В мире, Дамаск (город), ВВС Израиля, F-16, Сирия, Алеппо
23:39 27.10.2022
 
Израильские F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по окраине Дамаска

Генерал Егоров: израильские F-16 нанесли удар восемью ракетами по окраине Дамаска

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Дамаске
Разрушенные дома в Дамаске - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенные дома в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израильские истребители F-16 в ночь на четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, ранен один военный САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"В период с 00.35 до 00.39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска. В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено четыре израильских ракеты. В результате ударов ВВС Израиля один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение", - сказал Егоров на брифинге.
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 19:19
Россия осудила игнорирование генсеком ООН обстрелов Сирии Израилем
Он также сообщил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела террористами из района Мааррет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ убит один сирийский военнослужащий.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Егоров.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреДамаск (город)ВВС ИзраиляF-16СирияАлеппо
 
 
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