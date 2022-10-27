https://ria.ru/20221027/siriya-1827368358.html

Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки

Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки - РИА Новости, 27.10.2022

Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки

В Сирии остаются террористические группировки, Россия относится к этому негативно, продолжит помогать руководству САР бороться с террористами, заявил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:24

2022-10-27T21:24

2022-10-27T21:24

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сирия

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Сирии остаются террористические группировки, Россия относится к этому негативно, продолжит помогать руководству САР бороться с террористами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там по-прежнему, к сожалению, на территории Сирии остаются террористические группировки. Россия, вы знаете, приложила огромные усилия для того, чтобы освободить Сирию от власти террористов, и конечно, мы можем к этому относиться только негативно. Россия и дальше будет помогать сирийскому руководству бороться с террористами. Что она и делает", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221026/snaryad-1827055049.html

сирия

россия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сирия, россия