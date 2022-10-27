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Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки - РИА Новости, 27.10.2022
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Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки
Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки - РИА Новости, 27.10.2022
Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки
В Сирии остаются террористические группировки, Россия относится к этому негативно, продолжит помогать руководству САР бороться с террористами, заявил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:24
2022-10-27T21:24
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сирия
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Сирии остаются террористические группировки, Россия относится к этому негативно, продолжит помогать руководству САР бороться с террористами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там по-прежнему, к сожалению, на территории Сирии остаются террористические группировки. Россия, вы знаете, приложила огромные усилия для того, чтобы освободить Сирию от власти террористов, и конечно, мы можем к этому относиться только негативно. Россия и дальше будет помогать сирийскому руководству бороться с террористами. Что она и делает", - сказал Песков журналистам.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сирия, россия
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сирия, Россия
21:24 27.10.2022
 
Песков заявил, что в Сирии остаются террористические группировки

Песков: в Сирии остаются террористические группировки, Россия помогает бороться с ними

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкГород Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Сирии остаются террористические группировки, Россия относится к этому негативно, продолжит помогать руководству САР бороться с террористами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там по-прежнему, к сожалению, на территории Сирии остаются террористические группировки. Россия, вы знаете, приложила огромные усилия для того, чтобы освободить Сирию от власти террористов, и конечно, мы можем к этому относиться только негативно. Россия и дальше будет помогать сирийскому руководству бороться с террористами. Что она и делает", - сказал Песков журналистам.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 22:16
Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СирияРоссия
 
 
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