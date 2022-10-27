https://ria.ru/20221027/shveytsariya-1827237123.html

Швейцария ответит на запрос ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

Швейцария ответит на запрос ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину - РИА Новости, 27.10.2022

Швейцария ответит на запрос ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

Швейцария в кратчайшие сроки ответит на запрос Германии о разрешении реэкспорта боеприпасов для зенитного танка Gepard на Украину, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:18

2022-10-27T16:18

2022-10-27T16:18

в мире

кристина ламбрехт

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ЖЕНЕВА, 27 окт - РИА Новости. Швейцария в кратчайшие сроки ответит на запрос Германии о разрешении реэкспорта боеприпасов для зенитного танка Gepard на Украину, заявил РИА Новости пресс-секретарь минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш."Федеральный совет был проинформирован 26 октября 2022 года письмом министерства обороны Германии по вопросу о боеприпасах для зенитного танка типа Gepard. DEFR (Федеральный департамент экономики, образования и исследований – ред.) ответит на это письмо в кратчайшие сроки", - сказал он.Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо на имя своей швейцарской коллеги Виолы Амхерд с просьбой организовать поставку реэкспортом имеющихся у нейтральной страны боеприпасов к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard.Швейцария ввела ограничения на экспорт определенных товаров военного назначения на Украину, поскольку право нейтралитета обязывает ее применять те же ограничения к сторонам в конфликте, а Швейцария ввела санкций против РФ.Президент Швейцарии Иньяцио Кассис неоднократно заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине из-за своего нейтралитета.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826645837.html

https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826921397.html

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в мире, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, швейцария, россия, нато, минобороны германии