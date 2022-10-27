Шольц назвал неприемлемыми территориальные претензии Турции к Греции
Шольц назвал неприемлемыми территориальные претензии Турции к Греции и призвал к диалогу
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территориальные претензии Турции к Греции и ее угрозы неприемлемы, и призвал решать проблемы путем диалога.
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Как сказал корреспондент газеты, напряженность с Турцией в Эгейском море усиливается, Анкара выступает с открытыми угрозами в адрес Греции, ставит под сомнение суверенитет греческих островов. Журналист спросил, может ли Греция рассчитывать в этом на поддержку Германии.
"Добрососедские отношения между Грецией и Турцией важны не только для двух стран, но и для всей Европы. Федеральное правительство Германии считает, что открытые вопросы между двумя странами должны решаться путем диалога и на основе международного права. Нашей общей целью, нашим видением должно быть использование всего экономического потенциала региона Восточного Средиземноморья. На благо всех стран. В той мере, в какой участники сочтут это полезным, Германия может внести в это свой вклад", - сказал Шольц.
Турция обвиняет Грецию в том, что в нарушение Лозаннского договора она размещает вооружение на Эгейских островах, имеющих статус демилитаризованных.
Помимо этого, страны не могут согласовать вопрос о разграничении морских зон и решить ряд других проблем. Турция обвиняет Грецию в нарушении прав турецкого нацменьшинства.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
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