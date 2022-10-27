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Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин
Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин
Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:43
2022-10-27T17:43
2022-10-27T18:00
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
сша
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил президент РФ Владимир Путин."Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены, ничего из этого не выйдет. Самонадеянное стремление к мировому лидерству, а по сути к диктату или сохранению лидерства посредством диктата, на самом деле оборачивается снижением международного авторитета лидеров западного мира, в том числе Соединенных Штатов", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", сша
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", США
17:43 27.10.2022 (обновлено: 18:00 27.10.2022)
Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин
Путин заявил, что попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, мир многообразен