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Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин

Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин

Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:43

2022-10-27T17:43

2022-10-27T18:00

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

сша

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил президент РФ Владимир Путин."Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены, ничего из этого не выйдет. Самонадеянное стремление к мировому лидерству, а по сути к диктату или сохранению лидерства посредством диктата, на самом деле оборачивается снижением международного авторитета лидеров западного мира, в том числе Соединенных Штатов", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

россия

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2022

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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", сша