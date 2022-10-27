https://ria.ru/20221027/sdelka-1827199151.html
Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД
Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД
Российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна РФ в рамках продуктовой сделки, ее это не устраивает, сообщила... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:35
2022-10-27T14:35
2022-10-27T14:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
россия
мария захарова
оон
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна РФ в рамках продуктовой сделки, ее это не устраивает, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что сама сделка по зерну украинскому заключалась на 120 дней, и ее первый этап заканчивается 18 ноября. Также был заключен меморандум между Россией и ООН сроком на три года."Генсек ООН сказал, что речь идет о пакетном соглашении, это была его идея, о равноценности, равнозначности всех, то есть, двух частей упомянутых этих договоренностей , что нельзя трактовать, как выполнение одной части и игнорирование другой или выполнение второй части, вопреки первой. Это сделка, которая должна выполняться равноценно", - заметила она. Захарова указала, что "мы видим, что часть, связанная с украинским зерном, она выполняется, плюс-минус со своими проблемами, базово, она выполняется, но внутри этого выполнения, по итогам этого выполнения мы, конечно, наблюдаем то, что та самая мотивация, с которой и начался весь разговор о необходимости заключения сделки, о разрешении вопроса с украинским зерном, на данный момент не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад", - сказала Захарова."Что касается меморандума, то результатов мы не видим. Это факт, мы об этом говорили", - заявила она, пояснив, что России поднимала этот вопрос в ходе переговоров в ООН на всех уровнях."Соответственно, вот такая картина нас устраивать не может", - пояснила Захарова. Она добавила, что, несмотря на все заявления Запада о том, что проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений нет, "проблемы, конечно, есть"."Соответственно, до 18 ноября мы будем определяться (по продуктовой сделке), исходя из фактологических данных", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20221026/vypolnenie-1827060723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, мария захарова, оон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Россия, Мария Захарова, ООН
14:35 27.10.2022 (обновлено: 14:50 27.10.2022)
Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД
МИД: Москва до 18 ноября будет определяться по вопросу зерновой сделки, исходя из фактов
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна РФ в рамках продуктовой сделки, ее это не устраивает, сообщила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что сама сделка по зерну украинскому заключалась на 120 дней, и ее первый этап заканчивается 18 ноября. Также был заключен меморандум между Россией и ООН
сроком на три года.
"Генсек ООН сказал, что речь идет о пакетном соглашении, это была его идея, о равноценности, равнозначности всех, то есть, двух частей упомянутых этих договоренностей , что нельзя трактовать, как выполнение одной части и игнорирование другой или выполнение второй части, вопреки первой. Это сделка, которая должна выполняться равноценно", - заметила она. Захарова указала, что "мы видим, что часть, связанная с украинским зерном, она выполняется, плюс-минус со своими проблемами, базово, она выполняется, но внутри этого выполнения, по итогам этого выполнения мы, конечно, наблюдаем то, что та самая мотивация, с которой и начался весь разговор о необходимости заключения сделки, о разрешении вопроса с украинским зерном, на данный момент не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад", - сказала Захарова.
"Что касается меморандума, то результатов мы не видим. Это факт, мы об этом говорили", - заявила она, пояснив, что России поднимала этот вопрос в ходе переговоров в ООН на всех уровнях.
"Соответственно, вот такая картина нас устраивать не может", - пояснила Захарова. Она добавила, что, несмотря на все заявления Запада о том, что проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений нет, "проблемы, конечно, есть".
"Соответственно, до 18 ноября мы будем определяться (по продуктовой сделке), исходя из фактологических данных", - отметила Захарова.