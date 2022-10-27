https://ria.ru/20221027/sdelka-1827199151.html

Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД

Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022

Москва будет определяться по зерновой сделке до 18 ноября, заявили в МИД

Российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна РФ в рамках продуктовой сделки, ее это не устраивает, сообщила... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:35

2022-10-27T14:35

2022-10-27T14:50

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

россия

мария захарова

оон

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна РФ в рамках продуктовой сделки, ее это не устраивает, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что сама сделка по зерну украинскому заключалась на 120 дней, и ее первый этап заканчивается 18 ноября. Также был заключен меморандум между Россией и ООН сроком на три года."Генсек ООН сказал, что речь идет о пакетном соглашении, это была его идея, о равноценности, равнозначности всех, то есть, двух частей упомянутых этих договоренностей , что нельзя трактовать, как выполнение одной части и игнорирование другой или выполнение второй части, вопреки первой. Это сделка, которая должна выполняться равноценно", - заметила она. Захарова указала, что "мы видим, что часть, связанная с украинским зерном, она выполняется, плюс-минус со своими проблемами, базово, она выполняется, но внутри этого выполнения, по итогам этого выполнения мы, конечно, наблюдаем то, что та самая мотивация, с которой и начался весь разговор о необходимости заключения сделки, о разрешении вопроса с украинским зерном, на данный момент не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад", - сказала Захарова."Что касается меморандума, то результатов мы не видим. Это факт, мы об этом говорили", - заявила она, пояснив, что России поднимала этот вопрос в ходе переговоров в ООН на всех уровнях."Соответственно, вот такая картина нас устраивать не может", - пояснила Захарова. Она добавила, что, несмотря на все заявления Запада о том, что проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений нет, "проблемы, конечно, есть"."Соответственно, до 18 ноября мы будем определяться (по продуктовой сделке), исходя из фактологических данных", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20221026/vypolnenie-1827060723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, мария захарова, оон