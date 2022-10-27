https://ria.ru/20221027/satanizm-1827046474.html

Радикальный либерализм готовится к уничтожению человека

Радикальный либерализм готовится к уничтожению человека - РИА Новости, 27.10.2022

Радикальный либерализм готовится к уничтожению человека

Американский религиозный публицист по имени Род Дрейер написал, наверное, самую короткую в своей жизни колонку. Текст там такой: "Это небезопасно для просмотра, РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T12:05

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Американский религиозный публицист по имени Род Дрейер написал, наверное, самую короткую в своей жизни колонку. Текст там такой: "Это небезопасно для просмотра, но вот видео из штата Орегон — из паба, названного в честь дьявола, где объявлено о детском шоу с трансвеститами".Дальше автор дает ссылку на видео, публикует ретвит от одного из европейских единомышленников (там говорится, что шоу предназначено для детей от 11 и младше) и добавляет: "Это серьезно — и смотреть надо со звуком, чтобы вы слышали, что там говорится. Это чистый и открытый сатанизм. И еще в этом месте будет праздник грумеров (как бы не совсем педофилы, а такие персонажи, которые "устанавливают теплые отношения с несовершеннолетними". — Прим. автора). Что вам еще нужно, люди? Что еще нужно? Это не битва идей. Это духовная война".Вот и вся колонка — нет слов у человека. Видео это в России недоступно. И в каком-то смысле, может быть, даже жаль, потому что Дрейер прав: такое надо смотреть — для острастки и в назидание. Рычание, кровища и превращение существа неясного пола в известно кого. Кстати, паб действительно назван в честь дьявола: "Старина Ник" в традиционной Англии то самое и обозначало, поскольку настоящее имя этого персонажа произносить небезопасно. В общем, сатанизм без всяких поправок — свобода же.Шоу трансвеститов — чуть ли не обязательное дело во множестве школ США, без сатанизма, а просто с разными аспектами идеологии ЛГБТ. В пабе эту штуку просто повторили в экстремальной форме.Конечно, вы еще найдите штат Орегон на карте. И вроде бы что с того, что там развлекается пара десятков или пара сотен сатанистов. Главное — какое отношение имеет культ дьявола к культу всяческих нетрадиционных сексуальных отношений? Вопрос как минимум требует ясной расстановки акцентов.Как-то мне пришлось участвовать в дискуссии, где экстремисты пытались утверждать, что в католицизме страх перед дьяволом сильнее любви к Богу. Но таковых быстро успокоили с помощью фактов. Дело в том, что сатанизм в европейской цивилизации расцвел только во вполне конкретный исторический период, а до и после такового все было относительно нормально.Пиком того периода был XV век, с захватом XVI. То, напомним, было, когда европейская цивилизация вообще еле уцелела после череды непрерывных войн везде, всех и со всеми, вдобавок появилась чума. И если от такого ужаса не спасают светлые силы, то ничего странного нет, что человек готов обратиться к темным. Церковь в ту эпоху держала удар плохо: продавала индульгенции (отпущение грехов, в том числе авансом), копила богатства и укрепляла стены монастырей, боролась со множеством ересей и попыток своих же ученых тоже присмотреться к темной стороне. Потом для церкви это кончилось плохо: она раскололась, возник протестантизм, но до того все кому не лень увлекались страшными колдовскими книгами (они все всплыли в ту самую эпоху), вызывали дьявола и изучали ведовство. В ответ виновных и невиновных жгли.То есть сатанизм — абсолютно логичная реакция на тотальные и безвыходные кризисы цивилизаций. Что мы и наблюдаем, не только в штате Орегон.Но все же где сатанизм — и где общее безумие по части культа ЛГБТ? Кстати, тот самый Род Дрейер по второму вопросу активно пытается разобраться — не всегда же он пишет так коротко. Вот он анализирует статистику, согласно которой четверть студентов и студенток элитных вузов говорят, что они — представители ЛГБТ. Но если речь только о гуманитарном образовании, то там учащихся из ЛГБТ якобы 40 процентов. То есть речь идет, прежде всего, о болезни элит, говорит он, а элиты имеют значение: они задают тон во многих сферах — и как раз в гуманитарной больше всего, нравится это вам или нет.Однако чисто биологически ни в одном обществе не может быть 40 процентов сексуальных меньшинств. Этот феномен касается — везде и всегда — 2-4 процентов населения. То есть студенты просто следуют насаждаемой моде, щекочут нервы окружающим и особенно родителям. Однако, говорит Дрейер, мода эта будет сотрясать молодое поколение минимум лет десять. Те, кто не свихнется, накачивая себя гормонами или хирургически меняя пол, от моды этой избавятся. Но возраст — это фактор, то есть люди в максимально репродуктивном возрасте не то чтобы совсем утратят, но серьезно упустят шанс создать семью и обзавестись детьми.Как видим, Род Дрейер следует простой и очевидной мысли: те, кто устроил все это безумие вокруг нетрадиционного секса, невольно — а то и очень вольно — следуют модной в глобалистских кругах идее, что людей что-то слишком много. То есть глобалистам человек как таковой не очень нравится — в нормальном виде не всегда поддается воздействию.И опять же, причем тут враг рода человеческого? А это смотря в каком смысле он враг. Человечество можно уменьшать физически (пока что), а можно придумать что-то и похуже. И тут мы обращаемся к публикации в издании The Epoch Times, где рассказывается об указе, подписанном не так давно президентом США Джо Байденом. Название — "Указ о продвижении биотехнологий и биопроизводственных инноваций". Непосредственно в тексте отмечается, что человека нужно научиться заранее (до рождения) программировать на клеточном уровне точно так же, как мы это делаем с компьютером. Указ вдобавок требует убрать любые препятствия для продаж таких технологий уже прямо сейчас, на стадии эксперимента.Автор публикации — человек знающий, вдобавок он снабжает статью множеством ссылок на первоисточники. А говорят эти первоисточники не только о том, что Пентагон с его биолабораториями по всей планете давно уже размещает заказы на создание киборгов, то есть людей с усиленными способностями. Они, первоисточники, вдобавок без всякого стеснения радуются продвижению трансгуманизма по всей планете.А трансгуманизм — это любимая идея демократов и глобалистов еще с 90-х годов, уверенно подхваченная англо-американским медицинским лобби. Буквально слово "трансгуманизм" означает, что это лобби создаст нечто, выходящее за пределы нынешних представлений о человеке. Речь не просто об улучшении физических и прочих возможностей организма — а об иной механике мышления такого создания.Короче, человек не нужен. На его месте будет нечто другое. Эксперименты с массовой обработкой мозгов на темы сексуальной ориентации — это так, разминка в ожидании настоящего праздника. Тем временем медицинское лобби готовит уничтожение нынешнего, неправильного человечества и приход какого-то другого. И Старина Ник неприятно хихикает в уголке бара в Орегоне.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826677915.html

https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789209385.html

https://ria.ru/20221020/lgbt-1825450144.html

https://ria.ru/20221025/biolaboratorii-1826766521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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джо байден, орегон, сша, россия, министерство обороны сша, авторы