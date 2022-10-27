https://ria.ru/20221027/sapienza-1827375071.html

Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме

Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме - РИА Новости, 27.10.2022

Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме

Студенты крупнейшего римского университета Sapienza заняли здание факультета политологии, требуя отставка ректора вуза Антонеллы Полимени, сообщает столичная... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:09

2022-10-27T22:09

2022-10-27T22:09

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РИМ, 27 окт - РИА Новости. Студенты крупнейшего римского университета Sapienza заняли здание факультета политологии, требуя отставка ректора вуза Антонеллы Полимени, сообщает столичная газета il Messaggero.Во вторник студенты Sapienza вступили в столкновения с полицией на территории университета. Активисты выступили против участия представителей правой партии "Братья Италии" в конференции и пытались занять здание с растяжкой "Фашисты, вон из Sapienza". Попытку проникновения предотвратила полиция в спецснаряжении, которая применила в отношении студентов дубинки. В результате стычки двое студентов были задержаны, один из них получил ранение головы. На травмы жаловались и другие участники акции.В поддержку студентов выступила ректор Полимени, заявившая о том, что действия правоохранителей направляло полицейское управление Рима.Тем не менее, организация студентов потребовала отставки Полимени, обвинив ее в неспособности обеспечить безопасность учащихся. В сообщении студенты также требуют запретить силам правопорядка вход на территорию университета.Инцидент в Sapienza привлёк внимание нового руководства страны: премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что действия студентов абсолютно не носили мирный характер. Она обратилась к определению демократии, которая "является уважением чужих идей", а участники протестов, по ее словам, собирались помешать другим выражать свое мнение.Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози, в свою очередь, поддержал действия полиции, "предотвратившей нападение на разрешённое мероприятие".

https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джорджа мелони, рим, италия, братья италии, мвд италии