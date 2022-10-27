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Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме - РИА Новости, 27.10.2022
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Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме
Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме - РИА Новости, 27.10.2022
Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме
Студенты крупнейшего римского университета Sapienza заняли здание факультета политологии, требуя отставка ректора вуза Антонеллы Полимени, сообщает столичная... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:09
2022-10-27T22:09
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РИМ, 27 окт - РИА Новости. Студенты крупнейшего римского университета Sapienza заняли здание факультета политологии, требуя отставка ректора вуза Антонеллы Полимени, сообщает столичная газета il Messaggero.Во вторник студенты Sapienza вступили в столкновения с полицией на территории университета. Активисты выступили против участия представителей правой партии "Братья Италии" в конференции и пытались занять здание с растяжкой "Фашисты, вон из Sapienza". Попытку проникновения предотвратила полиция в спецснаряжении, которая применила в отношении студентов дубинки. В результате стычки двое студентов были задержаны, один из них получил ранение головы. На травмы жаловались и другие участники акции.В поддержку студентов выступила ректор Полимени, заявившая о том, что действия правоохранителей направляло полицейское управление Рима.Тем не менее, организация студентов потребовала отставки Полимени, обвинив ее в неспособности обеспечить безопасность учащихся. В сообщении студенты также требуют запретить силам правопорядка вход на территорию университета.Инцидент в Sapienza привлёк внимание нового руководства страны: премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что действия студентов абсолютно не носили мирный характер. Она обратилась к определению демократии, которая "является уважением чужих идей", а участники протестов, по ее словам, собирались помешать другим выражать свое мнение.Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози, в свою очередь, поддержал действия полиции, "предотвратившей нападение на разрешённое мероприятие".
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в мире, джорджа мелони, рим, италия, братья италии, мвд италии
В мире, Джорджа Мелони, Рим, Италия, Братья Италии, МВД Италии
22:09 27.10.2022
 
Студенты оккупировали здание факультета университета Sapienza в Риме

Студенты Sapienza в Риме заняли здание факультета политологии после стычки с полицией

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 27 окт - РИА Новости. Студенты крупнейшего римского университета Sapienza заняли здание факультета политологии, требуя отставка ректора вуза Антонеллы Полимени, сообщает столичная газета il Messaggero.
Во вторник студенты Sapienza вступили в столкновения с полицией на территории университета. Активисты выступили против участия представителей правой партии "Братья Италии" в конференции и пытались занять здание с растяжкой "Фашисты, вон из Sapienza". Попытку проникновения предотвратила полиция в спецснаряжении, которая применила в отношении студентов дубинки. В результате стычки двое студентов были задержаны, один из них получил ранение головы. На травмы жаловались и другие участники акции.
В поддержку студентов выступила ректор Полимени, заявившая о том, что действия правоохранителей направляло полицейское управление Рима.
Тем не менее, организация студентов потребовала отставки Полимени, обвинив ее в неспособности обеспечить безопасность учащихся. В сообщении студенты также требуют запретить силам правопорядка вход на территорию университета.
Инцидент в Sapienza привлёк внимание нового руководства страны: премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что действия студентов абсолютно не носили мирный характер. Она обратилась к определению демократии, которая "является уважением чужих идей", а участники протестов, по ее словам, собирались помешать другим выражать свое мнение.
Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози, в свою очередь, поддержал действия полиции, "предотвратившей нападение на разрешённое мероприятие".
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