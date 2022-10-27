https://ria.ru/20221027/samolet-1827361597.html

В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет

В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет - РИА Новости, 27.10.2022

В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет

Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает местное издание la Sicilia. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:53

2022-10-27T20:53

2022-10-27T21:02

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этна (вулкан)

италия

сицилия

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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает местное издание la Sicilia.По информации газета Corriere del Mezzogiorno, на борту самолета находились два члена экипажа, они погибли.Самолет службы гражданской обороны, занимался тушением лесных пожаров недалеко от города Катания. Авария произошла после того, как он вернулся к морю за водой за тушения. Свидетели крушения сообщили, что после падения произошел взрыв, который привел к пожару. На место прибыли карабинеры и сотрудники спасательной службы.

https://ria.ru/20221025/turisty-1826635245.html

этна (вулкан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, этна (вулкан), италия, сицилия