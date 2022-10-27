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В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет - РИА Новости, 27.10.2022
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В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет
В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет - РИА Новости, 27.10.2022
В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет
Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает местное издание la Sicilia. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:53
2022-10-27T21:02
в мире
этна (вулкан)
италия
сицилия
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает местное издание la Sicilia.По информации газета Corriere del Mezzogiorno, на борту самолета находились два члена экипажа, они погибли.Самолет службы гражданской обороны, занимался тушением лесных пожаров недалеко от города Катания. Авария произошла после того, как он вернулся к морю за водой за тушения. Свидетели крушения сообщили, что после падения произошел взрыв, который привел к пожару. На место прибыли карабинеры и сотрудники спасательной службы.
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этна (вулкан)
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в мире, этна (вулкан), италия, сицилия
В мире, Этна (вулкан), Италия, Сицилия
20:53 27.10.2022 (обновлено: 21:02 27.10.2022)
 
В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет

Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия

© Фото : Vigili del fuocoПожарный самолет упал на склоне вулкана Этна на итальянском острове Сицилия
Пожарный самолет упал на склоне вулкана Этна на итальянском острове Сицилия - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Vigili del fuoco
Пожарный самолет упал на склоне вулкана Этна на итальянском острове Сицилия
Читать ria.ru в
РИМ, 27 окт – РИА Новости. Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает местное издание la Sicilia.
По информации газета Corriere del Mezzogiorno, на борту самолета находились два члена экипажа, они погибли.
Самолет службы гражданской обороны, занимался тушением лесных пожаров недалеко от города Катания. Авария произошла после того, как он вернулся к морю за водой за тушения. Свидетели крушения сообщили, что после падения произошел взрыв, который привел к пожару. На место прибыли карабинеры и сотрудники спасательной службы.
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В миреЭтна (вулкан)ИталияСицилия
 
 
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