https://ria.ru/20221027/rusofobiya-1827181852.html

МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников

МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников - РИА Новости, 27.10.2022

МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников

Новый премьер Великобритании Риши Сунак в своем первом выступлении, по сути, подтвердил, что Лондон намерен продолжать русофобский курс своих предшественников,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:56

2022-10-27T13:56

2022-10-27T13:57

в мире

риши сунак

мария захарова

россия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Риши Сунак в своем первом выступлении, по сути, подтвердил, что Лондон намерен продолжать русофобский курс своих предшественников, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание, что уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел, в том числе и заезженный тезис, о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир", - сказала она."Получается, что новое руководство Британии сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников", - добавила Захарова. По ее словам, "мы очень ждем от британской стороны развития тезиса, который был использован, озвучен премьер-министром Великобритании, этот тезис должен быть доказан фактами". "Большая просьба, хотелось бы графики цифры, таблицы, чтобы кто-то предоставил", - заявила она."Попытка нового премьер-министра Британии возложить на Москву вину за многочисленные ошибки в экономической программе консерваторов должна, на мой взгляд, просто насторожить подданных Британии. Мы лишь можем порекомендовать Лондону объективно взглянуть на ситуацию, которая скалывается внутри Соединенного королевства, заняться решением насущных проблем в британской экономике", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221026/sunak-1826955813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, риши сунак, мария захарова, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)