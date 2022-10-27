https://ria.ru/20221027/rusofobiya-1827181852.html
МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников
МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников - РИА Новости, 27.10.2022
МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников
Новый премьер Великобритании Риши Сунак в своем первом выступлении, по сути, подтвердил, что Лондон намерен продолжать русофобский курс своих предшественников,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:56
2022-10-27T13:56
2022-10-27T13:57
в мире
риши сунак
мария захарова
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Риши Сунак в своем первом выступлении, по сути, подтвердил, что Лондон намерен продолжать русофобский курс своих предшественников, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание, что уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел, в том числе и заезженный тезис, о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир", - сказала она."Получается, что новое руководство Британии сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников", - добавила Захарова. По ее словам, "мы очень ждем от британской стороны развития тезиса, который был использован, озвучен премьер-министром Великобритании, этот тезис должен быть доказан фактами". "Большая просьба, хотелось бы графики цифры, таблицы, чтобы кто-то предоставил", - заявила она."Попытка нового премьер-министра Британии возложить на Москву вину за многочисленные ошибки в экономической программе консерваторов должна, на мой взгляд, просто насторожить подданных Британии. Мы лишь можем порекомендовать Лондону объективно взглянуть на ситуацию, которая скалывается внутри Соединенного королевства, заняться решением насущных проблем в британской экономике", - отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221026/sunak-1826955813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, мария захарова, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Риши Сунак, Мария Захарова, Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:56 27.10.2022 (обновлено: 13:57 27.10.2022)
МИД России считает, что Сунак продолжит русофобский курс предшественников
Захарова: Сунак подтвердил намерение Великобритании продолжать русофобский курс
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Риши Сунак в своем первом выступлении, по сути, подтвердил, что Лондон намерен продолжать русофобский курс своих предшественников, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание, что уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел, в том числе и заезженный тезис, о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир", - сказала она.
"Получается, что новое руководство Британии сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников", - добавила Захарова. По ее словам, "мы очень ждем от британской стороны развития тезиса, который был использован, озвучен премьер-министром Великобритании, этот тезис должен быть доказан фактами". "Большая просьба, хотелось бы графики цифры, таблицы, чтобы кто-то предоставил", - заявила она.
"Попытка нового премьер-министра Британии возложить на Москву вину за многочисленные ошибки в экономической программе консерваторов должна, на мой взгляд, просто насторожить подданных Британии. Мы лишь можем порекомендовать Лондону объективно взглянуть на ситуацию, которая скалывается внутри Соединенного королевства, заняться решением насущных проблем в британской экономике", - отметила официальный представитель МИД РФ.