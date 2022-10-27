https://ria.ru/20221027/rugatelstva-1827205698.html

"Клоп сосновый". В Подмосковье предложили замену нецензурным ругательствам

"Клоп сосновый". В Подмосковье предложили замену нецензурным ругательствам - РИА Новости, 27.10.2022

"Клоп сосновый". В Подмосковье предложили замену нецензурным ругательствам

Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменять нецензурную брань не иностранными аналогами, а названиями лесных вредителей. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:54

2022-10-27T14:54

2022-10-27T16:06

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменять нецензурную брань не иностранными аналогами, а названиями лесных вредителей."Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на сленг или мат, не сокращайте до "эй, ты", а используйте красивые обращения. Помните, как в детстве: "Ах ты, жук навозный!" И было обидно", — рассказали РИА Новости в комитете.Там обратили внимание на то, что в лесу обитает множество вредителей. Одни их названия, произнесенные с правильной интонацией, "могут противника обескуражить еще до начала боя".Среди потешных ругательств, которые предлагает комитет: короед настырный, лептура четырехполосая, дровосек валежный, амбарный долгоносик, пьявица красногрудая, блошка капустная, клоп сосновый, козявка ивовая, плодожил желудевый, звездчатый пилильщик-ткач.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье)