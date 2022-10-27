"Клоп сосновый". В Подмосковье предложили замену нецензурным ругательствам

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменять нецензурную брань не иностранными аналогами, а названиями лесных вредителей."Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на сленг или мат, не сокращайте до "эй, ты", а используйте красивые обращения. Помните, как в детстве: "Ах ты, жук навозный!" И было обидно", — рассказали РИА Новости в комитете.Там обратили внимание на то, что в лесу обитает множество вредителей. Одни их названия, произнесенные с правильной интонацией, "могут противника обескуражить еще до начала боя".Среди потешных ругательств, которые предлагает комитет: короед настырный, лептура четырехполосая, дровосек валежный, амбарный долгоносик, пьявица красногрудая, блошка капустная, клоп сосновый, козявка ивовая, плодожил желудевый, звездчатый пилильщик-ткач.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменять нецензурную брань не иностранными аналогами, а названиями лесных вредителей.
"Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на сленг или мат, не сокращайте до "эй, ты", а используйте красивые обращения. Помните, как в детстве: "Ах ты, жук навозный!" И было обидно", — рассказали РИА Новости в комитете.
Там обратили внимание на то, что в лесу обитает множество вредителей. Одни их названия, произнесенные с правильной интонацией, "могут противника обескуражить еще до начала боя".
Среди потешных ругательств, которые предлагает комитет: короед настырный, лептура четырехполосая, дровосек валежный, амбарный долгоносик, пьявица красногрудая, блошка капустная, клоп сосновый, козявка ивовая, плодожил желудевый, звездчатый пилильщик-ткач.
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