https://ria.ru/20221027/rossiya-1827357875.html

Путин рассказал анекдот о санкциях против России

Путин рассказал анекдот о санкциях против России - РИА Новости, 27.10.2022

Путин рассказал анекдот о санкциях против России

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях, который услышал от своего приятеля из ФРГ, и призвал европейцев и американцев не верить... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:35

2022-10-27T20:35

2022-10-27T23:55

россия

владимир путин

европа

сша

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827365611_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce6c1668b305d595d3394393cf19ba07.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях, который услышал от своего приятеля из ФРГ, и призвал европейцев и американцев не верить во враждебность России"Семья, ... сын спрашивает у папы - Папа, почему так холодно? А он говорит - потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает - а мы здесь причем? - А мы ввели санкции против русских. - Зачем? - Чтобы им было плохо. - А мы что, русские?".Кроме того, президент дал совет европейцам и американцам."Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником, Россия - ваш друг", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов, и мы знаем, что у нас, у России там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым "коллективным Западом", опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединённых Штатов", - подчеркнул президент России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин рассказал анекдот о "вине" России во всех проблемах других стран Путин рассказал анекдот о "вине" России во всех проблемах других стран 2022-10-27T20:35 true PT1M24S

"Не верьте тому, что Россия – ваш враг": Путин дал совет гражданам западных стран "Не верьте тому, что Россия – ваш враг": Путин дал совет гражданам западных стран 2022-10-27T20:35 true PT0M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, европа, сша, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"