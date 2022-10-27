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Путин рассказал анекдот о санкциях против России - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин рассказал анекдот о санкциях против России
Путин рассказал анекдот о санкциях против России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин рассказал анекдот о санкциях против России
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях, который услышал от своего приятеля из ФРГ, и призвал европейцев и американцев не верить... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:35
2022-10-27T23:55
россия
владимир путин
европа
сша
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях, который услышал от своего приятеля из ФРГ, и призвал европейцев и американцев не верить во враждебность России"Семья, ... сын спрашивает у папы - Папа, почему так холодно? А он говорит - потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает - а мы здесь причем? - А мы ввели санкции против русских. - Зачем? - Чтобы им было плохо. - А мы что, русские?".Кроме того, президент дал совет европейцам и американцам."Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником, Россия - ваш друг", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов, и мы знаем, что у нас, у России там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым "коллективным Западом", опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединённых Штатов", - подчеркнул президент России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.
https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html
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Путин рассказал анекдот о "вине" России во всех проблемах других стран
Путин рассказал анекдот о "вине" России во всех проблемах других стран
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"Не верьте тому, что Россия – ваш враг": Путин дал совет гражданам западных стран
"Не верьте тому, что Россия – ваш враг": Путин дал совет гражданам западных стран
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россия, владимир путин, европа, сша, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Европа, США, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:35 27.10.2022 (обновлено: 23:55 27.10.2022)
 
Путин рассказал анекдот о санкциях против России

Президент Путин рассказал анекдот о санкциях Запада против России

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях, который услышал от своего приятеля из ФРГ, и призвал европейцев и американцев не верить во враждебность России
"Семья, ... сын спрашивает у папы - Папа, почему так холодно? А он говорит - потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает - а мы здесь причем? - А мы ввели санкции против русских. - Зачем? - Чтобы им было плохо. - А мы что, русские?".
Кроме того, президент дал совет европейцам и американцам.
"Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником, Россия - ваш друг", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов, и мы знаем, что у нас, у России там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым "коллективным Западом", опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединённых Штатов", - подчеркнул президент России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.
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