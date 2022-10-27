05:05 27.10.2022 (обновлено: 12:21 27.10.2022)
Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме
Российские работники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 окт — РИА Новости. Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области. Работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
На участках дороги Мелитополь — Бердянск и окружной задействовано большое количество дорожно-строительной техники и рабочих.
"Мы работаем в Запорожской области и восстанавливаем автомобильно-дорожные сети региона. Приводим их к состоянию, предусмотренному нормативами Российской Федерации… Мы стремимся к дорогам высокого качества. До настоящего времени они были в ненормативном состоянии — ямочность, сетка трещин. Работы здесь еще очень много для дорожников", — рассказал РИА Новости представитель одной из российских дорожно-строительных компаний Сергей.
По словам собеседника агентства, работа идет в две-три смены. Задача поставлена масштабная — за короткий срок восстановить дорожную сеть Запорожской области.
"Это очень важно, поэтому работаем практически круглосуточно", — добавил он.
Трассы, связывающие Запорожскую область с Крымом и ДНР, интенсивно используются для поставок продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона. Также трасса через Мелитополь связывает освобожденную Херсонскую область с другими регионами России.