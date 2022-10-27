https://ria.ru/20221027/rossiya-1827076028.html

Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме

Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме - РИА Новости, 27.10.2022

Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме

Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области. Работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T05:05

2022-10-27T05:05

2022-10-27T12:21

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мелитополь

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 окт — РИА Новости. Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области. Работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.На участках дороги Мелитополь — Бердянск и окружной задействовано большое количество дорожно-строительной техники и рабочих."Мы работаем в Запорожской области и восстанавливаем автомобильно-дорожные сети региона. Приводим их к состоянию, предусмотренному нормативами Российской Федерации… Мы стремимся к дорогам высокого качества. До настоящего времени они были в ненормативном состоянии — ямочность, сетка трещин. Работы здесь еще очень много для дорожников", — рассказал РИА Новости представитель одной из российских дорожно-строительных компаний Сергей.По словам собеседника агентства, работа идет в две-три смены. Задача поставлена масштабная — за короткий срок восстановить дорожную сеть Запорожской области.Трассы, связывающие Запорожскую область с Крымом и ДНР, интенсивно используются для поставок продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона. Также трасса через Мелитополь связывает освобожденную Херсонскую область с другими регионами России.

https://realty.ria.ru/20221027/sertifikaty-1827006362.html

https://ria.ru/20221026/kherson-1827017484.html

запорожская область

россия

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мелитополь

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, мелитополь, бердянск, херсонская область , в мире