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Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме - РИА Новости, 27.10.2022
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Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме
Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме - РИА Новости, 27.10.2022
Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме
Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области. Работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T05:05
2022-10-27T12:21
запорожская область
россия
донецкая народная республика
мелитополь
бердянск
херсонская область
в мире
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 окт — РИА Новости. Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области. Работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.На участках дороги Мелитополь — Бердянск и окружной задействовано большое количество дорожно-строительной техники и рабочих."Мы работаем в Запорожской области и восстанавливаем автомобильно-дорожные сети региона. Приводим их к состоянию, предусмотренному нормативами Российской Федерации… Мы стремимся к дорогам высокого качества. До настоящего времени они были в ненормативном состоянии — ямочность, сетка трещин. Работы здесь еще очень много для дорожников", — рассказал РИА Новости представитель одной из российских дорожно-строительных компаний Сергей.По словам собеседника агентства, работа идет в две-три смены. Задача поставлена масштабная — за короткий срок восстановить дорожную сеть Запорожской области.Трассы, связывающие Запорожскую область с Крымом и ДНР, интенсивно используются для поставок продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона. Также трасса через Мелитополь связывает освобожденную Херсонскую область с другими регионами России.
https://realty.ria.ru/20221027/sertifikaty-1827006362.html
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запорожская область
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донецкая народная республика
мелитополь
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, мелитополь, бердянск, херсонская область , в мире
Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Мелитополь, Бердянск, Херсонская область , В мире
05:05 27.10.2022 (обновлено: 12:21 27.10.2022)
 
Восстановление дорог в Запорожской области идет в круглосуточном режиме

Российские работники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 окт — РИА Новости. Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области. Работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
На участках дороги Мелитополь — Бердянск и окружной задействовано большое количество дорожно-строительной техники и рабочих.
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"Мы работаем в Запорожской области и восстанавливаем автомобильно-дорожные сети региона. Приводим их к состоянию, предусмотренному нормативами Российской Федерации… Мы стремимся к дорогам высокого качества. До настоящего времени они были в ненормативном состоянии — ямочность, сетка трещин. Работы здесь еще очень много для дорожников", — рассказал РИА Новости представитель одной из российских дорожно-строительных компаний Сергей.
По словам собеседника агентства, работа идет в две-три смены. Задача поставлена масштабная — за короткий срок восстановить дорожную сеть Запорожской области.

"Это очень важно, поэтому работаем практически круглосуточно", — добавил он.

Трассы, связывающие Запорожскую область с Крымом и ДНР, интенсивно используются для поставок продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона. Также трасса через Мелитополь связывает освобожденную Херсонскую область с другими регионами России.
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