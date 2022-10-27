https://ria.ru/20221027/risk-1827358309.html

США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков

США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков - РИА Новости, 27.10.2022

США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков

США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:36

2022-10-27T20:36

2022-10-27T20:36

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китай

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в ядерной сфере, говорится в новой стратегии обороны."США по-прежнему готовы встречаться с КНР в двусторонних и многосторонних форумах, настаивая на том, чтобы к таким дискуссиям подключались военные и дипломатические власти обеих сторон", - говорится в стратегии.Китай ранее отклонил американские попытки подключить их к переговорам с Россией об ограничении ядерных вооружений.Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или, как минимум, повысить транспарентность, чтобы убедить "международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения".

https://ria.ru/20221027/otnoshenie-1827356466.html

китай

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в мире, китай, сша, россия