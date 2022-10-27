https://ria.ru/20221027/risk-1827358309.html
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков - РИА Новости, 27.10.2022
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков
США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:36
2022-10-27T20:36
2022-10-27T20:36
в мире
китай
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в ядерной сфере, говорится в новой стратегии обороны."США по-прежнему готовы встречаться с КНР в двусторонних и многосторонних форумах, настаивая на том, чтобы к таким дискуссиям подключались военные и дипломатические власти обеих сторон", - говорится в стратегии.Китай ранее отклонил американские попытки подключить их к переговорам с Россией об ограничении ядерных вооружений.Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или, как минимум, повысить транспарентность, чтобы убедить "международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения".
https://ria.ru/20221027/otnoshenie-1827356466.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков
США готовы обсуждать с КНР снижение стратегических рисков, говорится в стратегии обороны
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.
США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в ядерной сфере, говорится
в новой стратегии обороны.
"Хотя КНР не проявляла готовности обсуждать эти темы, США открыты к взаимодействию по всему спектру стратегической проблематики с акцентом на военную деконфликтизацию, кризисные коммуникации, обмен информацией, взаимное сдерживание, снижение рисков, перспективные технологии, подходы к контролю над ядерными вооружениями", - сказано в документе.
"США по-прежнему готовы встречаться с КНР в двусторонних и многосторонних форумах, настаивая на том, чтобы к таким дискуссиям подключались военные и дипломатические власти обеих сторон", - говорится в стратегии.
Китай ранее отклонил американские попытки подключить их к переговорам с Россией
об ограничении ядерных вооружений.
Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или, как минимум, повысить транспарентность, чтобы убедить "международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения".