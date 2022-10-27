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США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков - РИА Новости, 27.10.2022
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США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков - РИА Новости, 27.10.2022
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков
США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:36
2022-10-27T20:36
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в ядерной сфере, говорится в новой стратегии обороны."США по-прежнему готовы встречаться с КНР в двусторонних и многосторонних форумах, настаивая на том, чтобы к таким дискуссиям подключались военные и дипломатические власти обеих сторон", - говорится в стратегии.Китай ранее отклонил американские попытки подключить их к переговорам с Россией об ограничении ядерных вооружений.Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или, как минимум, повысить транспарентность, чтобы убедить "международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения".
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в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
20:36 27.10.2022
 
США готовы обсуждать с Китаем снижение стратегических рисков

США готовы обсуждать с КНР снижение стратегических рисков, говорится в стратегии обороны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США готовы обсуждать с Китаем вопросы снижения стратегических рисков и рассчитывают, что в будущем стороны могут прийти к принятию взаимных ограничений в ядерной сфере, говорится в новой стратегии обороны.
"Хотя КНР не проявляла готовности обсуждать эти темы, США открыты к взаимодействию по всему спектру стратегической проблематики с акцентом на военную деконфликтизацию, кризисные коммуникации, обмен информацией, взаимное сдерживание, снижение рисков, перспективные технологии, подходы к контролю над ядерными вооружениями", - сказано в документе.
"США по-прежнему готовы встречаться с КНР в двусторонних и многосторонних форумах, настаивая на том, чтобы к таким дискуссиям подключались военные и дипломатические власти обеих сторон", - говорится в стратегии.
Китай ранее отклонил американские попытки подключить их к переговорам с Россией об ограничении ядерных вооружений.
Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или, как минимум, повысить транспарентность, чтобы убедить "международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения".
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