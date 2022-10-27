https://ria.ru/20221027/reper-1827369360.html

Рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером, сообщили СМИ

Рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером, сообщили СМИ

Телеканал CNN утверждает, что американский рэпер Канье Уэст якобы восхищался Адольфом Гитлером и даже хотел назвать свой альбом в честь главаря нацистской... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:31

2022-10-27T21:31

2022-10-27T21:31

шоубиз

германия

канье уэст

адольф гитлер

культура

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что американский рэпер Канье Уэст якобы восхищался Адольфом Гитлером и даже хотел назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии.Телеканал сообщает, что об этом рассказали несколько человек, которые якобы раньше были близки с рэп-исполнителем. Так, по словам некого бизнес-менеджера, который работал с Уэстом, рэпер создал враждебную рабочую атмосферу, в том числе из-за своей "одержимости" Гитлером. Он утверждает, что Канье якобы восхищался тем, как Гитлеру удалось "аккумулировать столько власти" и тем, как нацисты использовали свою пропаганду.Еще ряд источников сообщили телеканалу, что Уэст предлагал назвать свой альбом 2018 года "Гитлер", хотя и передумал в итоге, назвав его Ye (имя, которое взял себе Канье Уэст).Бывший сотрудник портала TMZ рассказал, что в одном из свои интервью Уэст также говорил о своей "любви" к Гитлеру и нацистам. При этом, отмечается, что из интервью эти реплики были изъяты.Данных, доказывающих достоверность сообщений о положительных высказываниях рэпера о главаре нацистской Германии, телеканал не приводит.Информация о якобы восхищении Гитлером появилась на фоне усиливающейся волны критики в адрес Канье Уэста за его заявления, которые сочли антисемитскими. Многие бренды, сотрудничавшие с американским рэпером, поспешили разорвать с ним контракты, чтобы избежать критики и в свой адрес. Сам Уэст сообщил, что на фоне "отмены" потерял 2 миллиарда долларов за день.

https://ria.ru/20221027/kanyewest-1827112685.html

https://ria.ru/20221027/uest-1827209366.html

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германия, канье уэст, адольф гитлер, культура