https://ria.ru/20221027/religii-1827351483.html
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия" - РИА Новости, 27.10.2022
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:13
2022-10-27T20:13
2022-10-27T20:13
религия
религия
владимир путин
россия
федор лукьянов
политика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной идеологии - не требуется.Писатель и публицист Александр Проханов в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что справедливость лежит в основе русской цивилизации, Россия сегодня борется за справедливость, и спросил Путина, не стоит ли сделать российскую идеологию "религией справедливости"."У нас четыре традиционных конфессии, нам достаточно", - ответил Путин. "Пятая будет", - сказал модератор сессии Федор Лукьянов."Это шутка, конечно. Нужно ли нам специально что-то презентовать? Вот в этом я не уверен", - добавил президент.Путин при этом отметил патриотическую позицию Проханова. "Я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть - с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова", - сказал он.
https://ria.ru/20221027/kultura-1827276476.html
https://ria.ru/20221027/putin-1827325854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, владимир путин, россия, федор лукьянов, политика
Религия, Религия, Владимир Путин, Россия, Федор Лукьянов, Политика
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"
Путин пошутил, что для России четырех религий хватает, пятой как госидеологии не надо
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной идеологии - не требуется.
Писатель и публицист Александр Проханов в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что справедливость лежит в основе русской цивилизации, Россия сегодня борется за справедливость, и спросил Путина, не стоит ли сделать российскую идеологию "религией справедливости".
"У нас четыре традиционных конфессии, нам достаточно", - ответил Путин. "Пятая будет", - сказал модератор сессии Федор Лукьянов.
"Это шутка, конечно. Нужно ли нам специально что-то презентовать? Вот в этом я не уверен", - добавил президент.
Путин при этом отметил патриотическую позицию Проханова. "Я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть - с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова", - сказал он.