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Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия" - РИА Новости, 27.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221027/religii-1827351483.html
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия" - РИА Новости, 27.10.2022
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:13
2022-10-27T20:13
религия
религия
владимир путин
россия
федор лукьянов
политика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной идеологии - не требуется.Писатель и публицист Александр Проханов в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что справедливость лежит в основе русской цивилизации, Россия сегодня борется за справедливость, и спросил Путина, не стоит ли сделать российскую идеологию "религией справедливости"."У нас четыре традиционных конфессии, нам достаточно", - ответил Путин. "Пятая будет", - сказал модератор сессии Федор Лукьянов."Это шутка, конечно. Нужно ли нам специально что-то презентовать? Вот в этом я не уверен", - добавил президент.Путин при этом отметил патриотическую позицию Проханова. "Я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть - с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова", - сказал он.
https://ria.ru/20221027/kultura-1827276476.html
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религия, владимир путин, россия, федор лукьянов, политика
Религия, Религия, Владимир Путин, Россия, Федор Лукьянов, Политика
20:13 27.10.2022
 
Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"

Путин пошутил, что для России четырех религий хватает, пятой как госидеологии не надо

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной идеологии - не требуется.
Писатель и публицист Александр Проханов в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что справедливость лежит в основе русской цивилизации, Россия сегодня борется за справедливость, и спросил Путина, не стоит ли сделать российскую идеологию "религией справедливости".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:38
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин
"У нас четыре традиционных конфессии, нам достаточно", - ответил Путин. "Пятая будет", - сказал модератор сессии Федор Лукьянов.
"Это шутка, конечно. Нужно ли нам специально что-то презентовать? Вот в этом я не уверен", - добавил президент.
Путин при этом отметил патриотическую позицию Проханова. "Я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть - с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
18:58
Путин: все религии России настроены очень патриотично
 
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