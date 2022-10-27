https://ria.ru/20221027/religii-1827351483.html

Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"

Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия" - РИА Новости, 27.10.2022

Путин пошутил, что России не нужна "пятая религия"

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:13

2022-10-27T20:13

2022-10-27T20:13

религия

религия

владимир путин

россия

федор лукьянов

политика

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что для России четырех религий достаточно, пятой - религии справедливости как специально оформленной государственной идеологии - не требуется.Писатель и публицист Александр Проханов в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что справедливость лежит в основе русской цивилизации, Россия сегодня борется за справедливость, и спросил Путина, не стоит ли сделать российскую идеологию "религией справедливости"."У нас четыре традиционных конфессии, нам достаточно", - ответил Путин. "Пятая будет", - сказал модератор сессии Федор Лукьянов."Это шутка, конечно. Нужно ли нам специально что-то презентовать? Вот в этом я не уверен", - добавил президент.Путин при этом отметил патриотическую позицию Проханова. "Я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть - с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова", - сказал он.

https://ria.ru/20221027/kultura-1827276476.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827325854.html

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Владимир Лаврентьев

религия, владимир путин, россия, федор лукьянов, политика