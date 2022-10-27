https://ria.ru/20221027/rech-1827367518.html
Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать
Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать - РИА Новости, 27.10.2022
Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать
Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:19
2022-10-27T21:19
2022-10-27T21:41
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь. Она действительно стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года", - сказал Песков.По его мнению, на Западе не признаются, что анализируют речь. "То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют - уверен", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20221027/putin-1827282980.html
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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия
В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия
21:19 27.10.2022 (обновлено: 21:41 27.10.2022)
Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать
Песков: речь Путина на Валдае точно услышат, но не признаются, что глубоко ее анализируют
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь. Она действительно стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года", - сказал Песков.
По его мнению, на Западе не признаются, что анализируют речь. "То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют - уверен", - подчеркнул Песков.