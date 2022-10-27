https://ria.ru/20221027/rech-1827367518.html

Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать

Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать - РИА Новости, 27.10.2022

Песков заявил, что речь Путина на Валдае услышат и будут анализировать

Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:19

2022-10-27T21:19

2022-10-27T21:41

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь. Она действительно стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года", - сказал Песков.По его мнению, на Западе не признаются, что анализируют речь. "То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют - уверен", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20221027/putin-1827282980.html

россия

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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия