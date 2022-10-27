https://ria.ru/20221027/reaktor-1827161329.html

Иран начал строительство нового ядерного реактора

Иран начал строительство нового ядерного реактора - РИА Новости, 27.10.2022

Иран начал строительство нового ядерного реактора

Иран в четверг приступил к строительству нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт в городе Исфахан, расположенном в центре страны,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:53

2022-10-27T12:53

2022-10-27T12:53

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иран

исфахан

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Иран в четверг приступил к строительству нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт в городе Исфахан, расположенном в центре страны, передает агентство Tasnim.Церемония открытия проекта по строительству реактора прошла при участии главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами.Как отмечает агентство, новый реактор относится к бассейновому типу. Он будет работать на пластинчатом топливе 20-процентного обогащения и использоваться для производства радиоизотопов, применяемых в медицине и промышленности, развития исследований в области нейтронного излучения и испытания материалов для ядерного топлива. По информации агентства, проектирование и строительство реактора осуществляется исключительно иранскими специалистами.

https://ria.ru/20221024/tpu-1825706210.html

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в мире, иран, исфахан