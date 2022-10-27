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Иран начал строительство нового ядерного реактора - РИА Новости, 27.10.2022
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Иран начал строительство нового ядерного реактора
Иран начал строительство нового ядерного реактора - РИА Новости, 27.10.2022
Иран начал строительство нового ядерного реактора
Иран в четверг приступил к строительству нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт в городе Исфахан, расположенном в центре страны,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:53
2022-10-27T12:53
в мире
иран
исфахан
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Иран в четверг приступил к строительству нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт в городе Исфахан, расположенном в центре страны, передает агентство Tasnim.Церемония открытия проекта по строительству реактора прошла при участии главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами.Как отмечает агентство, новый реактор относится к бассейновому типу. Он будет работать на пластинчатом топливе 20-процентного обогащения и использоваться для производства радиоизотопов, применяемых в медицине и промышленности, развития исследований в области нейтронного излучения и испытания материалов для ядерного топлива. По информации агентства, проектирование и строительство реактора осуществляется исключительно иранскими специалистами.
https://ria.ru/20221024/tpu-1825706210.html
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в мире, иран, исфахан
В мире, Иран, Исфахан
12:53 27.10.2022
 
Иран начал строительство нового ядерного реактора

Иран начал строительство нового ядерного реактора в Исфахане мощностью десять мегаватт

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranАтомный реактор ядерной электростанции в Иране
Атомный реактор ядерной электростанции в Иране - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Атомный реактор ядерной электростанции в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Иран в четверг приступил к строительству нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт в городе Исфахан, расположенном в центре страны, передает агентство Tasnim.
Церемония открытия проекта по строительству реактора прошла при участии главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами.
Как отмечает агентство, новый реактор относится к бассейновому типу. Он будет работать на пластинчатом топливе 20-процентного обогащения и использоваться для производства радиоизотопов, применяемых в медицине и промышленности, развития исследований в области нейтронного излучения и испытания материалов для ядерного топлива. По информации агентства, проектирование и строительство реактора осуществляется исключительно иранскими специалистами.
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