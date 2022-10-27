https://ria.ru/20221027/rak-1827064063.html

Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак

Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак - РИА Новости, 27.10.2022

Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак

Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак, предупредил в интервью... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:15

2022-10-27T02:15

2022-10-27T02:15

общество

россия

рак

здоровье

сергей вялов

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак, предупредил в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.Прогулка в парке с "супергорячим" чаем или кофе в руках может обернуться опасными для здоровья последствиями, отметил он. Приятный согревающий эффект от употребления такого напитка будет сочетаться с риском ошпарить полость рта, добавил врач. При контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки, и если это будет происходить часто, то возникнет опасность развития онкологического заболевания, сказал он.Кроме того, по его словам, обжигающие напитки вредны для желудка и могут привести к гастриту. Температура жидкости, которую мы собираемся пить, не должна быть выше определенного показателя, уверен врач."Напиток не должен быть горячее 30 градусов", — уточнил Вялов.Гастроэнтеролог порекомендовал простой способ убедиться в безопасности напитка для слизистых оболочек полости рта, пищевода и желудка."На мизинце чуть более нежная кожа, чем на других пальцах, поэтому, если его опустить в жидкость, то можно понять, насколько высока температура. Если горячо для мизинца, то такой напиток обладает вредными для организма свойствами. Если не можете удержать палец, опущенный в напиток, то пить такое нельзя", — заключил Вялов.

https://rsport.ria.ru/20221001/sakharozamenitel-1820884561.html

https://rsport.ria.ru/20220924/kozha-1819156512.html

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общество, россия, рак, здоровье, сергей вялов