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Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак - РИА Новости, 27.10.2022
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Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак
Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак - РИА Новости, 27.10.2022
Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак
Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак, предупредил в интервью... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:15
2022-10-27T02:15
общество
россия
рак
здоровье
сергей вялов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак, предупредил в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.Прогулка в парке с "супергорячим" чаем или кофе в руках может обернуться опасными для здоровья последствиями, отметил он. Приятный согревающий эффект от употребления такого напитка будет сочетаться с риском ошпарить полость рта, добавил врач. При контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки, и если это будет происходить часто, то возникнет опасность развития онкологического заболевания, сказал он.Кроме того, по его словам, обжигающие напитки вредны для желудка и могут привести к гастриту. Температура жидкости, которую мы собираемся пить, не должна быть выше определенного показателя, уверен врач."Напиток не должен быть горячее 30 градусов", — уточнил Вялов.Гастроэнтеролог порекомендовал простой способ убедиться в безопасности напитка для слизистых оболочек полости рта, пищевода и желудка."На мизинце чуть более нежная кожа, чем на других пальцах, поэтому, если его опустить в жидкость, то можно понять, насколько высока температура. Если горячо для мизинца, то такой напиток обладает вредными для организма свойствами. Если не можете удержать палец, опущенный в напиток, то пить такое нельзя", — заключил Вялов.
https://rsport.ria.ru/20221001/sakharozamenitel-1820884561.html
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общество, россия, рак, здоровье, сергей вялов
Общество, Россия, Рак, Здоровье, Сергей Вялов
02:15 27.10.2022
 
Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак

Гастроэнтеролог Вялов предупредил о риске развития рака из-за горячих напитков осенью

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖенщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире
Женщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Женщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак, предупредил в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Прогулка в парке с "супергорячим" чаем или кофе в руках может обернуться опасными для здоровья последствиями, отметил он. Приятный согревающий эффект от употребления такого напитка будет сочетаться с риском ошпарить полость рта, добавил врач. При контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки, и если это будет происходить часто, то возникнет опасность развития онкологического заболевания, сказал он.
"Когда нам становится неприятно от температуры выпитого, то на самом деле в этот момент погибают клетки, из которых состоит слизистая оболочка полости рта. Частое физическое разрушение клеток может привести к раку слизистой оболочки. Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и рождение приводят к накапливанию ошибок в новых клетках, что ведет к онкологическому заболеванию", — пояснил Вялов.
Кроме того, по его словам, обжигающие напитки вредны для желудка и могут привести к гастриту. Температура жидкости, которую мы собираемся пить, не должна быть выше определенного показателя, уверен врач.
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"Напиток не должен быть горячее 30 градусов", — уточнил Вялов.
Гастроэнтеролог порекомендовал простой способ убедиться в безопасности напитка для слизистых оболочек полости рта, пищевода и желудка.
"На мизинце чуть более нежная кожа, чем на других пальцах, поэтому, если его опустить в жидкость, то можно понять, насколько высока температура. Если горячо для мизинца, то такой напиток обладает вредными для организма свойствами. Если не можете удержать палец, опущенный в напиток, то пить такое нельзя", — заключил Вялов.
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