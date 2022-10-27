https://ria.ru/20221027/rabota-1827337903.html
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:29
2022-10-27T19:29
2022-10-27T20:24
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827345260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf82e1c7dd42d4aa718e0e98193f8ae4.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его."Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня", - ответил президент.
https://ria.ru/20221021/opros-1825586603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827345260_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_615bf8462eba8ab72b04831ffcd13d10.jpg
Путин: "Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях"
Путин: "Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях"
2022-10-27T19:29
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия
Общество, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия
19:29 27.10.2022 (обновлено: 20:24 27.10.2022)
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях, делает, что нужно
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его.
"Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня", - ответил президент.