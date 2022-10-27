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Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:29
2022-10-27T20:24
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его."Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня", - ответил президент.
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Путин: "Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях"
Путин: "Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях"
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общество, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия
Общество, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия
19:29 27.10.2022 (обновлено: 20:24 27.10.2022)
 
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях

Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях, делает, что нужно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его.
"Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня", - ответил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:51
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
 
ОбществоМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинРоссия
 
 
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