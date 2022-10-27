https://ria.ru/20221027/rabota-1827337903.html

Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях

Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях - РИА Новости, 27.10.2022

Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:29

2022-10-27T19:29

2022-10-27T20:24

общество

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его."Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня", - ответил президент.

https://ria.ru/20221021/opros-1825586603.html

россия

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Путин: "Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях" Путин: "Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях" 2022-10-27T19:29 true PT0M17S

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общество, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия