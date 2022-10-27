https://ria.ru/20221027/putin-1827359503.html
Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов
Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов
Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:45
2022-10-27T20:45
2022-10-27T20:45
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем пускать наших друзей, партнеров в добычные наши ресурсы. Почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, с американцами. Но они предпочитают уходить с нашего рынка, ну флаг им в руки, пускай двигаются куда хотят, в любую сторону", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что по его мнению, для них самих это плохо.По словам Путина, они уходят с потерями, но Россия открыта для сотрудничества, этот процесс будет продолжаться, Россия к этому готова."Не вижу здесь никаких непреодолимых препятствий, чего-то, что мы не могли бы решить. Все будет решено", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221027/erdogan-1827319111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, россия
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов
Путин заявил, что Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем пускать наших друзей, партнеров в добычные наши ресурсы. Почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, с американцами. Но они предпочитают уходить с нашего рынка, ну флаг им в руки, пускай двигаются куда хотят, в любую сторону", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что по его мнению, для них самих это плохо.
По словам Путина, они уходят с потерями, но Россия открыта для сотрудничества, этот процесс будет продолжаться, Россия к этому готова.
"Не вижу здесь никаких непреодолимых препятствий, чего-то, что мы не могли бы решить. Все будет решено", - заключил Путин.