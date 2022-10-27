https://ria.ru/20221027/putin-1827359503.html

Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов

Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: Россия будет пускать партнеров в проекты по добыче энергоресурсов

Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:45

2022-10-27T20:45

2022-10-27T20:45

цены на нефть

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827326629_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_01227aa4b994dc1eaaf7a2d48a9a61c6.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем пускать наших друзей, партнеров в добычные наши ресурсы. Почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, с американцами. Но они предпочитают уходить с нашего рынка, ну флаг им в руки, пускай двигаются куда хотят, в любую сторону", - сказал Путин, выступая пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что по его мнению, для них самих это плохо.По словам Путина, они уходят с потерями, но Россия открыта для сотрудничества, этот процесс будет продолжаться, Россия к этому готова."Не вижу здесь никаких непреодолимых препятствий, чего-то, что мы не могли бы решить. Все будет решено", - заключил Путин.

https://ria.ru/20221027/erdogan-1827319111.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия