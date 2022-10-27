https://ria.ru/20221027/putin-1827356312.html

Путин: гегемонам придется считаться с другими

Путин: гегемонам придется считаться с другими - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: гегемонам придется считаться с другими

Баланс интересов в мире невозможно найти в условиях гегемонии, поэтому гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:28

2022-10-27T20:28

2022-10-27T20:46

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Баланс интересов в мире невозможно найти в условиях гегемонии, поэтому гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путину задали вопрос о важности регионального сотрудничества как способа построения многополярного мира. Путин ответил, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию группы стран или одной страны в отношении всего остального человечества.Путин пояснил, что на словах все за равенство, за поддержку африканских стран, "все звучит красиво", а на практике используются инструменты доллара и евро."Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года. И 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках", - пояснил Путин. Он уточнил, что в результате США вместо импорта продовольствия стали скупать продовольствие с мировых рынков."Печатный станок-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит", - пояснил он.

https://ria.ru/20221027/rossiya-1827280477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин