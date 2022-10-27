https://ria.ru/20221027/putin-1827356312.html
Путин: гегемонам придется считаться с другими
Путин: гегемонам придется считаться с другими - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: гегемонам придется считаться с другими
Баланс интересов в мире невозможно найти в условиях гегемонии, поэтому гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:28
2022-10-27T20:28
2022-10-27T20:46
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Баланс интересов в мире невозможно найти в условиях гегемонии, поэтому гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путину задали вопрос о важности регионального сотрудничества как способа построения многополярного мира. Путин ответил, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию группы стран или одной страны в отношении всего остального человечества.Путин пояснил, что на словах все за равенство, за поддержку африканских стран, "все звучит красиво", а на практике используются инструменты доллара и евро."Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года. И 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках", - пояснил Путин. Он уточнил, что в результате США вместо импорта продовольствия стали скупать продовольствие с мировых рынков."Печатный станок-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит", - пояснил он.
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827280477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин
20:28 27.10.2022 (обновлено: 20:46 27.10.2022)
Путин: гегемонам придется считаться с другими
Путин: гегемонам придется считаться с требованиями других, и не на словах, а на деле
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Баланс интересов в мире невозможно найти в условиях гегемонии, поэтому гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путину задали вопрос о важности регионального сотрудничества как способа построения многополярного мира. Путин ответил, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию группы стран или одной страны в отношении всего остального человечества.
"Этим гегемонам придется считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения, и не на словах, а на деле", - заявил Путин.
Путин пояснил, что на словах все за равенство, за поддержку африканских стран, "все звучит красиво", а на практике используются инструменты доллара и евро.
"Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года. И 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках", - пояснил Путин. Он уточнил, что в результате США вместо импорта продовольствия стали скупать продовольствие с мировых рынков.
"Печатный станок-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит", - пояснил он.