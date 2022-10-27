https://ria.ru/20221027/putin-1827351782.html

Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России

Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России

Переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России, у нее есть возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, заявил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:15

2022-10-27T20:15

2022-10-27T20:20

россия

экономика

технологии

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России, у нее есть возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, заявил президент РФ Владимир Путин."Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, в том числе чистого водорода, и здесь у нас есть серьезные конкурентные преимущества, в том числе можно газ использовать, здесь много возможностей. Нас не пугает абсолютно, а наоборот создает для нас стимулы для развития. Но, а в качестве переходного энергоресурса первичного газ является самым лучшим источником энергии", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Также, по словам президента, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь Россия в значительной степени имеет преимущества.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827343368.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, технологии, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"