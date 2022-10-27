Рейтинг@Mail.ru
Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/putin-1827351782.html
Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России
Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России
Переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России, у нее есть возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, заявил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:15
2022-10-27T20:20
россия
экономика
технологии
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827320854_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_d7686d87ee69ffc48347c2e49b488d02.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России, у нее есть возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, заявил президент РФ Владимир Путин."Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, в том числе чистого водорода, и здесь у нас есть серьезные конкурентные преимущества, в том числе можно газ использовать, здесь много возможностей. Нас не пугает абсолютно, а наоборот создает для нас стимулы для развития. Но, а в качестве переходного энергоресурса первичного газ является самым лучшим источником энергии", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Также, по словам президента, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь Россия в значительной степени имеет преимущества.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827343368.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827320854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5da681edcb382afbd6ce2b3fddcce07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, технологии, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:15 27.10.2022 (обновлено: 20:20 27.10.2022)
 
Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России

Путин заявил, что переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России, у нее есть возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, в том числе чистого водорода, и здесь у нас есть серьезные конкурентные преимущества, в том числе можно газ использовать, здесь много возможностей. Нас не пугает абсолютно, а наоборот создает для нас стимулы для развития. Но, а в качестве переходного энергоресурса первичного газ является самым лучшим источником энергии", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Также, по словам президента, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь Россия в значительной степени имеет преимущества.
Путин о невозможности диалога с партнером, который по каждому вопросу звонит в США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:47
Путин призвал Европу вернуть себе правосубъектность
 
РоссияЭкономикаТехнологииВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала