20:15 27.10.2022 (обновлено: 20:20 27.10.2022)
Путин: переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России
Путин заявил, что переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переход к углеродной нейтральности не противоречит интересам России, у нее есть возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, в том числе чистого водорода, и здесь у нас есть серьезные конкурентные преимущества, в том числе можно газ использовать, здесь много возможностей. Нас не пугает абсолютно, а наоборот создает для нас стимулы для развития. Но, а в качестве переходного энергоресурса первичного газ является самым лучшим источником энергии", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Также, по словам президента, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь Россия в значительной степени имеет преимущества.