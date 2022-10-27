https://ria.ru/20221027/putin-1827345036.html
Путин: никаких сложных вопросов у России с Индией не было
Путин: никаких сложных вопросов у России с Индией не было - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: никаких сложных вопросов у России с Индией не было
Россия и Индия никогда не имели сложных вопросов, всегда поддерживали друг друга, в том числе и сейчас, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:53
2022-10-27T19:53
2022-10-27T20:00
индия
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Индия никогда не имели сложных вопросов, всегда поддерживали друг друга, в том числе и сейчас, сказал президент РФ Владимир Путин."У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких, союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было никаких - я хочу это подчеркнуть: никогда и никаких - сложных вопросов. Мы всегда только поддерживали друг друга", - заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин выразил уверенность в продолжении дружбы с Индией."Так происходит сейчас. Уверен, так будет происходить и в будущем", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221027/putin-1827347329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Индия, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:53 27.10.2022 (обновлено: 20:00 27.10.2022)
Путин: никаких сложных вопросов у России с Индией не было
Путин: у России никогда не было сложных вопросов с Индией, всегда поддерживали друг друга
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Индия никогда не имели сложных вопросов, всегда поддерживали друг друга, в том числе и сейчас, сказал президент РФ Владимир Путин.
"У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких, союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было никаких - я хочу это подчеркнуть: никогда и никаких - сложных вопросов. Мы всегда только поддерживали друг друга", - заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин выразил уверенность в продолжении дружбы с Индией.
"Так происходит сейчас. Уверен, так будет происходить и в будущем", - добавил глава государства.