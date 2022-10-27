https://ria.ru/20221027/putin-1827340921.html
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе
Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:40
2022-10-27T19:40
2022-10-27T19:40
владимир путин
россия
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада."Что касается, что мы должны кого-то бояться. Конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтоб я сказал "боюсь, боюсь, боюсь", но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/rabota-1827337903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе
Путин заявил, что не может руководствоваться в работе соображениями, боится он или нет
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада.
"Что касается, что мы должны кого-то бояться. Конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтоб я сказал "боюсь, боюсь, боюсь", но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны", - сказал Путин.