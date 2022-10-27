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Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе
Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:40
2022-10-27T19:40
владимир путин
россия
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада."Что касается, что мы должны кого-то бояться. Конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтоб я сказал "боюсь, боюсь, боюсь", но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:40 27.10.2022
 
Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе

Путин заявил, что не может руководствоваться в работе соображениями, боится он или нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада.
"Что касается, что мы должны кого-то бояться. Конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтоб я сказал "боюсь, боюсь, боюсь", но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны", - сказал Путин.
Путин: Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:29
Путин отметил, что в работе не думает об исторических свершениях
 
Владимир ПутинРоссияПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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