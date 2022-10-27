https://ria.ru/20221027/putin-1827340921.html

Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе

Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что не может руководствоваться соображениями страха в работе

Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:40

2022-10-27T19:40

2022-10-27T19:40

владимир путин

россия

политика

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что если бы всего боялся, ничего бы не делал, и не может руководствоваться такими соображениями.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, чувствует ли он страх или нервозность, находясь под большим давлением со стороны Запада."Что касается, что мы должны кого-то бояться. Конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтоб я сказал "боюсь, боюсь, боюсь", но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/rabota-1827337903.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай"