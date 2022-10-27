https://ria.ru/20221027/putin-1827340087.html
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:37
2022-10-27T19:37
2022-10-27T19:48
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что еще "хватает наглости показывать - а может, это Россия взорвала"."Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это", - сказал российский лидер.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, россия, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Европа, Евросоюз, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
19:37 27.10.2022 (обновлено: 19:48 27.10.2022)
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"
Путин: Европа защищает свои интересы в экономике и молчит после подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в "Северном потоке 1" пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что еще "хватает наглости показывать - а может, это Россия взорвала".
"Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это", - сказал российский лидер.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".