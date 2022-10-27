https://ria.ru/20221027/putin-1827340087.html

Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"

Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:37

2022-10-27T19:37

2022-10-27T19:48

европа

евросоюз

цены на нефть

владимир путин

россия

германия

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что еще "хватает наглости показывать - а может, это Россия взорвала"."Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это", - сказал российский лидер.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221027/storonniki-1827338424.html

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россия

германия

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Евгения Нефедова

европа, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, россия, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"