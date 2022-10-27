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Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:37
2022-10-27T19:48
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что еще "хватает наглости показывать - а может, это Россия взорвала"."Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это", - сказал российский лидер.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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европа, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, россия, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Европа, Евросоюз, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
19:37 27.10.2022 (обновлено: 19:48 27.10.2022)
 
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"

Путин: Европа защищает свои интересы в экономике и молчит после подрыва "Северных потоков"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, молчат, например, после подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в "Северном потоке 1" пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что еще "хватает наглости показывать - а может, это Россия взорвала".
"Сама себя взорвала Россия. Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это", - сказал российский лидер.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ЕвропаЕвросоюзЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияГерманияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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