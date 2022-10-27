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Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным
Российский бизнес легко перехватывает и ведет те направления и виды деятельности, которые еще недавно казались невозможными без западных партнеров, заявил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:23
2022-10-27T19:23
экономика
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский бизнес легко перехватывает и ведет те направления и виды деятельности, которые еще недавно казались невозможными без западных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что целью санкций было обрушить российскую экономику, но это не получилось, она стала гораздо более адаптивной и более гибкой."Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, еще совсем недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия", - заявил президент РФ.
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экономика, технологии, владимир путин, россия
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия
19:23 27.10.2022
 
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным

Путин: бизнес легко берется за то, что казалось невозможным без западных партнеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский бизнес легко перехватывает и ведет те направления и виды деятельности, которые еще недавно казались невозможными без западных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что целью санкций было обрушить российскую экономику, но это не получилось, она стала гораздо более адаптивной и более гибкой.
"Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, еще совсем недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия", - заявил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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