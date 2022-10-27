https://ria.ru/20221027/putin-1827336261.html
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным
Российский бизнес легко перехватывает и ведет те направления и виды деятельности, которые еще недавно казались невозможными без западных партнеров, заявил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:23
2022-10-27T19:23
2022-10-27T19:23
экономика
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский бизнес легко перехватывает и ведет те направления и виды деятельности, которые еще недавно казались невозможными без западных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что целью санкций было обрушить российскую экономику, но это не получилось, она стала гораздо более адаптивной и более гибкой."Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, еще совсем недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827333683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин: бизнес легко берется за то, что еще недавно казалось невозможным
Путин: бизнес легко берется за то, что казалось невозможным без западных партнеров
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский бизнес легко перехватывает и ведет те направления и виды деятельности, которые еще недавно казались невозможными без западных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что целью санкций было обрушить российскую экономику, но это не получилось, она стала гораздо более адаптивной и более гибкой.
"Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, еще совсем недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия", - заявил президент РФ.