https://ria.ru/20221027/putin-1827331257.html
Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой
Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой
Целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:10
2022-10-27T19:10
2022-10-27T19:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях."Вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено - обрушить российскую экономику. Она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой", - ответил президент.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827293667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
19:10 27.10.2022 (обновлено: 19:19 27.10.2022)
Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой
Путин: целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях.
"Вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено - обрушить российскую экономику. Она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой", - ответил президент.