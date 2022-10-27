https://ria.ru/20221027/putin-1827331257.html

Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой

Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: санкции должны были обрушить экономику, но она оказалась гибкой

Целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:10

2022-10-27T19:10

2022-10-27T19:19

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях."Вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено - обрушить российскую экономику. Она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой", - ответил президент.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827293667.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин