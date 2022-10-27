https://ria.ru/20221027/putin-1827329093.html

Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России

Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России

Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:04

2022-10-27T19:04

2022-10-27T19:43

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране."Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве - она существует", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/uchenye-1827339854.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, москва