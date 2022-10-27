https://ria.ru/20221027/putin-1827329093.html
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России
Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:04
2022-10-27T19:04
2022-10-27T19:43
россия
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827284131_197:556:2849:2048_1920x0_80_0_0_bbe1090edf7a06c5463497f569d70387.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране."Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве - она существует", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/uchenye-1827339854.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827284131_148:761:1864:2048_1920x0_80_0_0_18e44d1f540135ba2ef621e787b77023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, москва
Россия, Владимир Путин, Москва
19:04 27.10.2022 (обновлено: 19:43 27.10.2022)
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России
Путин: в России существуют проблемы излишней централизации всех федеральных структур