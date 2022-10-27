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Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России
Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:04
2022-10-27T19:43
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране."Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве - она существует", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, владимир путин, москва
Россия, Владимир Путин, Москва
19:04 27.10.2022 (обновлено: 19:43 27.10.2022)
 
Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России

Путин: в России существуют проблемы излишней централизации всех федеральных структур

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в стране.
"Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве - она существует", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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