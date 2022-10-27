https://ria.ru/20221027/putin-1827325854.html
Путин: все религии России настроены очень патриотично
Путин: все религии России настроены очень патриотично - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: все религии России настроены очень патриотично
Все религии в России настроены очень патриотично, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:58
2022-10-27T18:58
2022-10-27T19:13
владимир путин
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все религии в России настроены очень патриотично, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы упомянули о религиозных организациях, но они у нас все, а у нас четыре традиционных религии, все настроены исключительно патриотически. Что касается Русской православной церкви, она всегда, на протяжении всей истории была со своей паствой, со своим народом. То же самое происходит и сегодня", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827299056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, русская православная церковь
Владимир Путин, Россия, Русская православная церковь
18:58 27.10.2022 (обновлено: 19:13 27.10.2022)
Путин: все религии России настроены очень патриотично
Путин: все четыре религии России настроены очень патриотично