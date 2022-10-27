https://ria.ru/20221027/putin-1827325854.html

Путин: все религии России настроены очень патриотично

Путин: все религии России настроены очень патриотично - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: все религии России настроены очень патриотично

Все религии в России настроены очень патриотично, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:58

2022-10-27T18:58

2022-10-27T19:13

владимир путин

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все религии в России настроены очень патриотично, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы упомянули о религиозных организациях, но они у нас все, а у нас четыре традиционных религии, все настроены исключительно патриотически. Что касается Русской православной церкви, она всегда, на протяжении всей истории была со своей паствой, со своим народом. То же самое происходит и сегодня", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827299056.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, русская православная церковь