https://ria.ru/20221027/putin-1827324243.html
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов
Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:57
2022-10-27T18:57
2022-10-27T19:12
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент напомнил, что Советский Союз долгое время жил под руководством коммунистической партии.
https://ria.ru/20221027/armeniya-1827318019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
18:57 27.10.2022 (обновлено: 19:12 27.10.2022)
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними