https://ria.ru/20221027/putin-1827324243.html

Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов

Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов

Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:57

2022-10-27T18:57

2022-10-27T19:12

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент напомнил, что Советский Союз долгое время жил под руководством коммунистической партии.

https://ria.ru/20221027/armeniya-1827318019.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, политика, россия