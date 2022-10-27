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Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов
Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:57
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владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент напомнил, что Советский Союз долгое время жил под руководством коммунистической партии.
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
18:57 27.10.2022 (обновлено: 19:12 27.10.2022)
 
Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов

Путин: Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы работаем и с уважением относимся к тем людям, которые придерживаются левых взглядов, в том числе коммунистических убеждений", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Президент напомнил, что Советский Союз долгое время жил под руководством коммунистической партии.
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