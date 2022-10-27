https://ria.ru/20221027/putin-1827307047.html
Путин заявил, что на ЗАЭС нет никакого тяжелого оружия
Путин заявил, что на ЗАЭС нет никакого тяжелого оружия - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что на ЗАЭС нет никакого тяжелого оружия
На Запорожской АЭС нет никакого тяжелого оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:32
2022-10-27T18:32
2022-10-27T18:48
владимир путин
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Запорожской АЭС нет никакого тяжелого оружия, заявил президент РФ Владимир Путин."Я разговаривал - уже пару месяцев прошло, наверное, - с одним из западных лидеров. Я говорю: "Что надо сделать?". Он говорит: "Уберите тяжелое оружие с Запорожской атомной станции". Я говорю: "Согласен. Мы уже сделали это, там нет никакого тяжелого оружия. "Да? Ну другое уберите" - (отвечает собеседник - ред.). Чушь какая-то. Это смешно, но на самом деле это почти дословно", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, запорожская аэс
Владимир Путин, Россия, Запорожская АЭС
18:32 27.10.2022 (обновлено: 18:48 27.10.2022)
Путин заявил, что на ЗАЭС нет никакого тяжелого оружия
Путин: на Запорожский АЭС нет никакого тяжелого оружия