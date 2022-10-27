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Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения
Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:27
2022-10-27T20:31
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин."Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Ситуация в ДНР и ЛНР
18:27 27.10.2022 (обновлено: 20:31 27.10.2022)
 
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения

Путин: пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин.
"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:19
Путин напомнил о применении США ядерного оружия против Японии
 
Владимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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