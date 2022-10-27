https://ria.ru/20221027/putin-1827303864.html
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения
Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:27
2022-10-27T18:27
2022-10-27T20:31
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин."Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827335149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Ситуация в ДНР и ЛНР
18:27 27.10.2022 (обновлено: 20:31 27.10.2022)
Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения
Путин: пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения