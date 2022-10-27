https://ria.ru/20221027/putin-1827303864.html

Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения

Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: пока существует ядерное оружие, есть опасность его применения

Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:27

2022-10-27T18:27

2022-10-27T20:31

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения, заявил президент России Владимир Путин."Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827335149.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр