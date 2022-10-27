https://ria.ru/20221027/putin-1827302538.html

Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:24

2022-10-27T18:24

2022-10-27T19:14

украина

россия

цены на нефть

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827325754_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_257bee6b6e0d922dab4d7cbf0809cdc8.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала, заявил президент России Владимир Путин."Откровенно говоря, единственным настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827299056.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин назвал Россию единственным настоящим гарантом целостности Украины Путин назвал Россию единственным настоящим гарантом целостности Украины 2022-10-27T18:24 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, цены на нефть, владимир путин