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Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия
Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия
Единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:24
2022-10-27T19:14
украина
россия
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала, заявил президент России Владимир Путин."Откровенно говоря, единственным настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827299056.html
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Путин назвал Россию единственным настоящим гарантом целостности Украины
Путин назвал Россию единственным настоящим гарантом целостности Украины
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украина, россия, цены на нефть, владимир путин
Украина, Россия, Цены на нефть, Владимир Путин
18:24 27.10.2022 (обновлено: 19:14 27.10.2022)
 
Путин: единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Путин: единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала, заявил президент России Владимир Путин.
"Откровенно говоря, единственным настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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УкраинаРоссияЦены на нефтьВладимир Путин
 
 
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